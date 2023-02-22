民進黨拍板初選時程 4/12公告總統候選人

民進黨召開中常會敲定2024年總統及區域立委提名初選時程，發言人黃彩玲會後轉述。（記者叢昌瑾攝）

2023/02/22 17:18

首次上稿 16:27

更新時間 17:18 新增納入手機民調

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中常會今天通過2024年總統及區域立委提名初選時程。總統初選領表登記為3月13日到17日，4月12日中執會公告總統候選人提名名單。區域立委初選領表登記為3月20日到24日，5月17日中執會公告立委候選人提名名單。

根據規劃，總統初選方面，3月22日中執會審查初選候選人資格；若有經協調退選者，提請中執會予以同意；若同額競選，則再提請中執會同意停辦民意調查。若有2組以上人馬競爭黨內初選，則於4月6日至10日執行總統初選民調。總統初選政見發表會為3月30日至4月4日；4月12日將公告黨內總統候選人提名名單。

區域立委初選部分，3月20日至24日初選領表，4月12日中執會審查候選人資格。4月24日至5月12日執行立委初選民調；5月17日中執會公告立委候選人提名名單。

與會人士轉述，由於多位現任立委表達希望儘早完成提名，會中也有共識，若總統初選為同額競選，立委提名時程可能微調提前1週。

此外，會中通過「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式市話版」、「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式手機版」、「2024年立委選舉提名初選民調問卷格式」，但手機、市話的民調比例及形式等，將擇期召開中執會討論後通過。

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