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    語音接續費將調降 未來手機打市話費率有望降低

    未來手機打市話、市話互打費率有望降低。（示意圖）

    未來手機打市話、市話互打費率有望降低。（示意圖）

    2023/02/22 16:55

    〔記者丁奕／台北報導〕未來手機打市話、市話互打費率有望降低！國家通訊傳播委員會（NCC）今宣布調降市話互打、手機打市話、市話打國際電話的接續費，今年降幅最高達10.3％；NCC副主委、發言人翁柏宗指出，預計最快今年4月實施，屆時可降低業者的成本，他也呼籲業者將成本減少的紅利反饋給消費者。

    NCC平台事業管理處副處長蔡國棟表示，接續費是2個不同網路用戶通信時，收取通信費的網路業者應支付另一方網路業者的費用。若以甲電信公司的用戶A撥打電話給乙電信公司的用戶B為例，A需付通話費給甲公司，而甲公司需再付「接續費」給乙公司。

    NCC指出，接續費是業者訂定語音服務零售價通信費時考量的中間成本之一，若有業者訂定過高的接續費，將迫使與其互連之業者，在訂定零售價時面臨無法競爭的壓力，尤其對新進入市場的業者影響更大，最終更將影響到消費者權益。因此各國皆將接續費納入管制，且均以成本計價原則進行監理。

    翁柏宗指出，今預告了112年至115年的固定通信網路語音接續服務市場顯著地位者接續費上限，預告期為30日，預計最快4月份可以實施。

    蔡國棟表示，第一年市話互打一般時段接續費降幅約6.7％，從0.32元／分降至0.3元／分；長途或國際接續費降幅約3.2％，從0.32元／分降至0.31元／分；降幅最多的是手機打固網，一般時段降幅達10.3％，減價時段為9.3％。

    翁柏宗表示，調降接續費降低了業者中間交易成本，可以提高業者競爭的能力，但他也希望業者能將減少的成本反饋給消費者，除了可以降低費率外，也能增加贈送的免費撥給市話的分鐘數。

    NCC預告今年至115年的固網語音接續費上限，其中除了市話互打的減價時段費率今年不變，明年起減少0.01元／分外，其餘接續費皆連4年下降。翁柏宗表示，未來是否會繼續調降還無法確定，每4年會再檢視一次接續費的費率。

    蔡國棟指出，市話的一般時段為週一早上至週五晚間，收取費用較高；其餘時段則為減價時段，收取費用較低。

    NCC今也審議公共電視文化事業基金會營運計畫執行情形評鑑討論案，評鑑內容為公視主頻道及公視台語台的運作情形，但仍要續行審議，預計將請業者到會說明。

    NCC預告未來4年長途、國際接續費費率。（NCC提供）

    NCC預告未來4年長途、國際接續費費率。（NCC提供）

    NCC預告未來4年行動撥給市話的接續費費率。（NCC提供）

    NCC預告未來4年行動撥給市話的接續費費率。（NCC提供）

    NCC預告未來4年市話互打的接續費費率。（NCC提供）

    NCC預告未來4年市話互打的接續費費率。（NCC提供）

    翁柏宗呼籲業者將成本減少的紅利反饋給消費者。 （記者丁奕攝）

    翁柏宗呼籲業者將成本減少的紅利反饋給消費者。 （記者丁奕攝）

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