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    首頁　>　臺北市

    死後還能登入？國立大學男職員偷看已故女同事信箱 劇情超展開

    葉男登入已故女同事電子郵件信箱，俯首認罪，被依妨害電腦使用罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。（示意圖）

    葉男登入已故女同事電子郵件信箱，俯首認罪，被依妨害電腦使用罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。（示意圖）

    2023/02/22 16:47

    〔記者張文川／台北報導〕台北市某國立大學詹姓女行政人員去年3月昏迷送急診動顱內手術，10天後身亡。丈夫懷疑有人趁妻子昏迷期間侵入她的電子郵件信箱，校方一查發現，同部門葉姓男員工5度登入詹女信箱，包括詹女死後還登入1次。檢方查出詹夫3年前曾控告妻子和葉男疑有不當交往，提民事侵害配偶權但後來撤告；台北地院審理時葉男俯首認罪，法官依妨害電腦使用罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

    判決指出，40歲葉男與詹女是國立大學某行政部門同事。詹女去年3月4日昏迷送急診，隔天動開顱減壓手術持續昏迷，2月14日宣告不治。

    救治的10天期間，葉男未經詹女授權或同意，3月10日上午11點左右到傍晚5點左右，4度在校內以公務電腦輸入詹女帳號密碼，遠端登入詹女校方電子信箱。詹女死亡後，蔡男4月19日中午再次登入，疑似閱覽或刪除部分信件。

    詹女的林姓丈夫懷疑妻子的信箱內容有異，去年5月向校方調取亡妻郵件帳號登入紀錄，查出葉男先後5次以自己辦公電腦固定IP登入詹女信箱，報警提告。

    北檢偵查時，葉男供稱不知情，否認侵入，辯稱應是不明駭客所為，但校方資安通報平台回函稱查無資恐訊息，詹女入院前意識清楚時，登錄歷程也從未有以葉男IP登入的紀錄，證明詹女未授權葉男進入她信箱；檢方也查出，2019年林男曾懷疑妻子與葉男有不正常交往，提出民事侵權告訴，但後來撤告，檢方以此佐證葉男與詹女關係較一般同事緊密，很有可能取得詹女的密碼，將他起訴。

    北院審理時，葉男改口認罪，承認未經同意登入查看詹女信箱。法官認為葉男侵犯他人信件私密性和安全性，所為不該，但考量他坦承犯行、犯後態度尚可、詹女丈夫沒有洽談和解的意願、葉男已婚須扶養子女等情況，量處拘役50日。

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