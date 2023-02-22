蔣萬安權力危機？ 市政顧問陳國君如「地下市長」喝令高階事務官

台北市政府市政顧問陳國君被形容宛如「地下市長」。（記者鄭名翔攝）

2023/02/22 16:32

〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市政府發言人羅旺哲閃辭引發府內高層權力鬥爭問題，才被傳出宛如「地下市長」的市政顧問陳國君於會議中飆罵民政局長陳永德，雖市長蔣萬安今幫緩頰稱市府為一個團隊，一起努力推動市政，但如今又有LINE截圖流出，顯示陳國君針對二殯冰櫃爭議對副秘書長王秋冬下指導棋，言詞頗為強勢，王秋冬只能低姿態回覆「收到」，也讓陳國君「地下市長」的權威爭議再度浮上檯面。

對此，記者下午嘗試聯絡陳國君了解對此事的看法，但目前尚未有回應。

兼任發言人的王秋冬解釋，若被斷章取義就會有所誤解，事實上自己與陳國君在年齡、職等都相近，因此在輿情討論上都像朋友般，對話直接不會有繁文縟節，此為內部溝通過程，沒有誰下指導棋問題，都是充分討論、各抒己見才做出綜整性決定，團隊相處十分融洽，此為外界誤會。

台北市第二殯儀館日前遭人投訴冰櫃不夠，竟將遺體安置在未開放的至美三廳、四廳，還要家屬自己買乾冰冰遺體，家屬難過已故親屬如冰漁貨般被丟在陰暗的靈堂，北市府雖緊急滅火，但根據府內流出的輿情會報對話顯示，陳國君對於高居副秘書長的王秋冬頗有微詞。

兩人在群組LINE對話過程中，陳國君質疑，市府沒提供冰櫃，但很多大體在炎熱氣候下放在戶外仍會有味道，「有時候不是一句和市府沒關係就解決」，王秋冬則低聲下氣回應「收到」，並解釋民政局可能無法與業者協調成功，預備方案只能如此。

陳國君再指示，「我的意思是如果可以不放乾冰也沒問題，那為什麼被要求放乾冰？殯葬處可以要求業者和告訴家屬，過去殯儀館有很多陋習，現在已經改善很多。」王秋冬則再低姿態回覆「收到」。

府內人士不滿稱，陳國君雖為有給職顧問，但因選戰期間握有軍功，令蔣萬安對其言聽計從，視如府內軍師，以致於陳國君於府內地位儼然「一人之下、萬人之上」，指揮喝令各局處長、甚至高階事務官如副秘書長等如家常便飯，「地下市長」名聲早已不脛而走。

府內人士透露，陳國君負責府內對外輿情處理、作風強勢，許多首長雖有不滿，但畢竟面對「老闆眼前紅人」，只能放低姿態配合，然而蔣萬安上任僅2個月就爆出發言人離職、府內權力爭鬥等問題，對蔣萬安不啻為一大傷害，使其執政領導能力也備受質疑。

陳國君與副秘書長王秋冬對話流出，宛如上司對下屬。（民眾提供）

陳國君與副秘書長王秋冬對話流出。（民眾提供）

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