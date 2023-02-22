幻象戰機滑行驚傳2具副油箱掉落 涉人為疏失有待調查釐清

空軍新竹基地一架幻象2000型戰機，昨天在進行例行訓練任務，戰機已經啟動開始滑行時，卻發生機翼下2具副油箱脫落的事故，引起現場官兵一陣驚呼，經立即處理後，飛行員及戰機均安，空軍正調查相關事故發生的原因。圖為國軍112年春節加強戰備，空軍第二戰術戰鬥機聯隊幻象戰機起飛。（資料照）

2023/02/22 15:29

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍新竹基地一架幻象2000型戰機，昨天在進行例行訓練任務，戰機已經啟動開始滑行時，卻發生機翼下2具副油箱脫落的事故，引起現場官兵一陣驚呼，經立即處理後，飛行員及戰機均安，空軍正調查相關事故發生的原因。

對於副油箱是因為飛行員誤觸電門而脫落？還是維修時相關人員未按程序處置而產生鬆脫？是否為人為疏失造成這次事故，相關人士說，詳細肇因將待調查結束後才能確定。

空軍司令部下午指出，空軍新竹基地一架幻象2000型戰機，昨日上午執行例行訓練任務，在地面剛往前滑行時，兩翼下油箱不明原因脫落，經修護人員依程序處理、人機均安，後續將依技令檢修，確維飛機妥善。

軍方人士今天指出，幻象2000型戰機過去一度因為法方提供的零件及後勤維修補給支援出問題，妥善率並不理想，但在前年開始，法方恢復供應後勤零附件及技術支援後，妥善率已達到部頒標準，幻象戰機部隊在去年的空軍年度重要演訓「戰術總驗收」（又稱天龍操演）中，空軍第二聯隊的幻象戰機飛行員，展現高超的飛行戰技，擊退強敵F-16及IDF戰機飛行員，獲得「空戰王、箭靶王」榮譽。

圖為空軍幻象戰機元旦以2機編隊起飛，機號分別是2022及2023，象徵迎接2023年到來。（圖：取自空軍司令部臉書專頁）

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