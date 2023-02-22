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    助經濟不利孩子就學 技專高教深耕計畫今年度核定4.4億

    技專校院高等教育深耕計畫推動「學習取代工讀」讓經濟不利學生可獲得學習獎助學金，減少打工時間，今年度核定4.4億元。 （資料照）

    技專校院高等教育深耕計畫推動「學習取代工讀」讓經濟不利學生可獲得學習獎助學金，減少打工時間，今年度核定4.4億元。 （資料照）

    2023/02/22 15:46

    〔記者楊綿傑／台北報導〕高教深耕計畫其中一個重要面向是提升高教公共性，包括針對經濟不利學生安心就學的協助機制。教育部透過計畫推動「學習取代工讀」讓學生獲得學習獎助學金，減少打工時間，今年度核定4.4億元，將投注78所公私立技專校院。

    教育部表示，獲補助學校推動以「學習取代工讀」之多元輔導機制，例如英語文增能、課業輔導學習計畫及競賽與證照輔導等，讓學生獲得學習獎助學金，減少打工時間，以兼顧課業及生活所需。

    而近6年來，教育部補助此項經費已達26億元。另，教育部也提到，鼓勵學校積極對外爭取社會及校友資源，依學校募款額度，提供每年度最高500萬元的同額補助額度，建立學校永續助學基金。

    教育部以崑山科技大學為例，學校積極結合校友會、慈善機構、基金會及產學合作企業等社會資源，107至111年共募得700萬餘元，累計並獲得教育部同額補助700萬餘元，平均每年協助約3000人次學生。

    其中，就讀崑山科技大學資訊工程系、獲學校提名今年總統教育獎殊榮的吳同學，過去須利用課餘時間在校打工，且要負責照顧父母。現在因為參加本計畫，可以專心讀書學習並獲取獎助學金，更有機會嘗試學習新技能與知識。

    吳同學除了參加創新發明競賽獲得金牌，也用課餘時間參加社團及公益活動，並獲教育部青年發展署「青年志工團隊績優服務獎」。吳同學也告訴自己要打起精神，即使未來還有許多挑戰，也會持續努力不懈。

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