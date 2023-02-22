母子遭家暴3度報警無用、靠網紅求援 監院糾正彰化縣府與縣警局

監委葉大華今召開記者會說明王姓母子受暴案調查結果。（記者吳書緯攝）

2023/02/22 15:29

〔記者吳書緯／台北報導〕彰化粘姓男子長期家暴王姓母子，王女於2021年竟要三度報警以及透過網紅「正義哥」徐奕爆料才讓案情曝光，引發公憤。監委葉大華、紀惠容調查發現，王女向派出所求助時，遭員警不當處置，而彰化縣政府也未能給王姓母子足夠保護，事件曝光後的新聞稿稱已安置母子，實情是母子回到娘家居住。監院糾正彰化縣政府與彰化縣警察局。

葉大華、紀惠容今在監察院召開記者會說明案件調查結果。葉大華指出，王姓母子長期受粘男家暴，於2021年7月28日向彰化縣洪堀派出所求助時，遭胡姓警員不當處置，並未通報勤務指揮中心及派出所主管，僅指派柳姓、方姓員警到場，而兩位員警到場僅6分鐘就離開，而胡姓警員竟然私下聯絡加害者粘男的朋友A男到場協助排解，事後也未再通報家暴案件。

葉大華表示，警方的作為導致王女再度遭到粘男家暴，胡姓警員事後指責王女向其他警察機關檢舉，更在監察院啟動調查後，移除關鍵的錄音檔案。

因此，葉大華表示，洪堀派出所員警處置前後僅六分鐘且違反作業規定，其列管及督導機制失靈，有嚴重違失，而彰化縣警察機關未善盡維護王姓母子人身安全，也未正視王女投訴意見，凸顯警察人員處理家暴案件專業知能薄弱及偏誤，施訓內容與實務有落差。

此外，葉大華指出，王童自2020年間即遭到粘男多次施虐致傷，但彰化縣政府社會處接獲2021年7月29日福興分駐所的兒保通報案件後，兒保社工僅1次家訪，就認斷王童過往較無實際受暴情事，屬於「目睹兒」。之後王女在同年8月以LINE向兒保社工求助，傳送王童曾多次被粘男虐待致傷的照片，同年12月社會處也再度接獲通報，然皆未給予必要的處置與保護。

葉大華表示，王女曾在2018年及2019年間遭粘男家暴，彰化縣政府雖2度開案並分別於2019年2月間、2020年1月間結案，但王女之後仍持續遭粘男施暴，且頻率漸增，但歷次成保服務紀錄皆關注在王女。且當時兒保服務體系只以王童未遭施暴而不予派案處遇，未符兒少最佳利益原則。

紀惠容感嘆表示，我國雖有「家暴法」、「兒少權法」等法規，若基層處理人員欠缺敏感度與訓練，有再好的法律，徒法不足以自行，此案就是警方便宜行事，甚至找加害人的朋友到場喬事，社工對於王童的處置僅當作「目睹兒」，公部門欺上瞞下，甚至最後縣政府的新聞稿稱已將王女安置，實情是王女在事發後帶著兒子逃回娘家居住。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

監委葉大華（左）、紀惠容（右）今召開記者會說明王姓母子受暴案調查結果。（記者吳書緯攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法