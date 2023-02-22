為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    母子遭家暴3度報警無用、靠網紅求援 監院糾正彰化縣府與縣警局

    監委葉大華今召開記者會說明王姓母子受暴案調查結果。（記者吳書緯攝）

    監委葉大華今召開記者會說明王姓母子受暴案調查結果。（記者吳書緯攝）

    2023/02/22 15:29

    〔記者吳書緯／台北報導〕彰化粘姓男子長期家暴王姓母子，王女於2021年竟要三度報警以及透過網紅「正義哥」徐奕爆料才讓案情曝光，引發公憤。監委葉大華、紀惠容調查發現，王女向派出所求助時，遭員警不當處置，而彰化縣政府也未能給王姓母子足夠保護，事件曝光後的新聞稿稱已安置母子，實情是母子回到娘家居住。監院糾正彰化縣政府與彰化縣警察局。

    葉大華、紀惠容今在監察院召開記者會說明案件調查結果。葉大華指出，王姓母子長期受粘男家暴，於2021年7月28日向彰化縣洪堀派出所求助時，遭胡姓警員不當處置，並未通報勤務指揮中心及派出所主管，僅指派柳姓、方姓員警到場，而兩位員警到場僅6分鐘就離開，而胡姓警員竟然私下聯絡加害者粘男的朋友A男到場協助排解，事後也未再通報家暴案件。

    葉大華表示，警方的作為導致王女再度遭到粘男家暴，胡姓警員事後指責王女向其他警察機關檢舉，更在監察院啟動調查後，移除關鍵的錄音檔案。

    因此，葉大華表示，洪堀派出所員警處置前後僅六分鐘且違反作業規定，其列管及督導機制失靈，有嚴重違失，而彰化縣警察機關未善盡維護王姓母子人身安全，也未正視王女投訴意見，凸顯警察人員處理家暴案件專業知能薄弱及偏誤，施訓內容與實務有落差。

    此外，葉大華指出，王童自2020年間即遭到粘男多次施虐致傷，但彰化縣政府社會處接獲2021年7月29日福興分駐所的兒保通報案件後，兒保社工僅1次家訪，就認斷王童過往較無實際受暴情事，屬於「目睹兒」。之後王女在同年8月以LINE向兒保社工求助，傳送王童曾多次被粘男虐待致傷的照片，同年12月社會處也再度接獲通報，然皆未給予必要的處置與保護。

    葉大華表示，王女曾在2018年及2019年間遭粘男家暴，彰化縣政府雖2度開案並分別於2019年2月間、2020年1月間結案，但王女之後仍持續遭粘男施暴，且頻率漸增，但歷次成保服務紀錄皆關注在王女。且當時兒保服務體系只以王童未遭施暴而不予派案處遇，未符兒少最佳利益原則。

    紀惠容感嘆表示，我國雖有「家暴法」、「兒少權法」等法規，若基層處理人員欠缺敏感度與訓練，有再好的法律，徒法不足以自行，此案就是警方便宜行事，甚至找加害人的朋友到場喬事，社工對於王童的處置僅當作「目睹兒」，公部門欺上瞞下，甚至最後縣政府的新聞稿稱已將王女安置，實情是王女在事發後帶著兒子逃回娘家居住。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    監委葉大華（左）、紀惠容（右）今召開記者會說明王姓母子受暴案調查結果。（記者吳書緯攝）

    監委葉大華（左）、紀惠容（右）今召開記者會說明王姓母子受暴案調查結果。（記者吳書緯攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小甜甜被踢爆！臉部遭踹 嚴重扭曲變形
    2023/02/10 17:02

    小甜甜被踢爆！臉部遭踹 嚴重扭曲變形
    殘殺前妻怒將「權狀貼臉」！狠男被判15年半喊「後悔、別再押...」
    2023/02/09 11:04

    殘殺前妻怒將「權狀貼臉」！狠男被判15年半喊「後悔、別再押...」

    升息避風港！朱岳中：特別股享息利雙收
    假意配合談離婚 莽男搶妻子手機阻報警判罰6千元
    2023/02/04 12:44

    假意配合談離婚 莽男搶妻子手機阻報警判罰6千元
    彰化家暴男毆妻虐子 「正義哥」偕友人砸毀渣男機車送辦
    2021/12/06 16:54

    彰化家暴男毆妻虐子 「正義哥」偕友人砸毀渣男機車送辦

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    彰化家暴渣男不願道歉 被害女子：盼依殺人未遂罪法辦
    2021/12/05 18:04

    彰化家暴渣男不願道歉 被害女子：盼依殺人未遂罪法辦
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播