台積電進駐高雄、核三除役用電吃緊 大林電廠增燃氣機組環評過關

台電計畫在高雄大林發電廠，新增2部總裝置容量140萬瓩的燃氣複循環機組。（資料照）

2023/02/22 15:20

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台積電進駐高雄、核三廠除役，用電量吃緊。為穩定南部供電，台電提出「大林發電廠燃氣機組更新改建計畫」，計畫新增2部總裝置容量140萬瓩的燃氣複循環機組。環委建議台電，在高雄港區自建天然氣接收站，既有的中油大林蒲配氣站提供民間使用，而環委們則無提出其他意見，全案通過環評大會審查。

經濟部說明，該計畫是從電力供需平衡來考量，因應大林電廠5號機、核三廠等相繼除役，供電量吃緊；加上高雄多個產業園區持續成長、高雄捷運延伸線計畫，及半導體產業聚落等，都會造成南部的用電缺口。

台電表示，希望新增2部140萬瓩的燃氣複循環機組，穩定南部供電，天然氣供應將沿用既有天然氣管線，由中油大林蒲配氣站供氣，主要發電設施預計116年6月完工。商轉後預計可減少全廠氮氧化物年排放量可從3287公噸降到2501公噸，有助空氣品質。

環委直言，不是很支持這麼大的天然氣改建計畫，但配合政府的能源計畫，建議台電在高雄港區自建天然氣接收站，中油的大林蒲配氣站則可以提供民間使用，希望台電審慎考慮在大林發電廠附近設置天然氣接收站。經濟部則回應，中油進口的天然氣有8成都是提供電業使用，如果台電要自建天然氣接收站需要做更細部的檢討。

另外，高雄市政府代表要求，台電在廠區鄰近的南星路、林園區及小港區新增至少1000株喬木、灌木植栽。台電承諾比照辦理。環評大會上，環委們則無提出其他意見，全案通過環評大會審查。

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