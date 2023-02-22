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    首頁　>　臺北市

    2堂哥在臥室、浴室性侵小堂妹硬拗誣告 重判5年10月、4年7月

    北市2位親兄弟為逞色慾，竟分別性侵未成年的堂妹，高院今將2人分別判刑5年10月、4年7月徒刑，可上訴。（記者楊國文攝）

    北市2位親兄弟為逞色慾，竟分別性侵未成年的堂妹，高院今將2人分別判刑5年10月、4年7月徒刑，可上訴。（記者楊國文攝）

    2023/02/22 15:16

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市2位親兄弟為滿足性慾，竟趁寄住其住處的伯父等長輩不在家機會，分別闖入未成年堂妹的臥室或趁她在浴室淋浴時，均性侵得逞，高等法院今依強制性交罪，分別判2人各5年10月、4年7月徒刑，還可上訴。

    檢方起訴指控，被害人從國小起，因父親工作關係，而和父、姑姑、哥哥等人寄住其親叔叔位於台北市住處，另也和2位堂哥同住。

    2位堂哥甲男、乙男知悉其父、被害人父親、姑姑均因工作晚歸，被害人的哥哥也因就讀夜校及打工，時常直到深夜才會返家，甲男分別於2015年、2017年初被害人就讀國二、高一時家中無人之際，闖入被害人臥室將她性侵得逞。

    乙男竟如法炮製，於2017年11月間，趁被害人在浴室洗澡之際，闖入浴室將她性侵。被害人不再隱忍，提告2位堂哥甲男、乙男涉嫌強制性交罪嫌。

    檢方依據甲男、乙男測謊結果、被害人指述證詞、性侵害驗傷報告等事證，認定甲、乙男均犯行明確，將2人起訴。

    法院審理時，甲、乙2人均否認性侵堂妹，堅稱絕無此事，純係堂妹誣告。不過，法官不採信，將2人依強性交罪，分別判刑5年10月、4年7月徒刑。

    甲、乙男均不服判決，提起上訴，高等法院依被害人證詞、證人證述等事證，仍認定甲、乙2人涉嫌強制性交犯行明確，今均判決駁回。可上訴。

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