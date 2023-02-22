憲兵CM33裝步戰鬥車戰備巡弋 今晨台北衛戍機動作戰演練

憲兵202指揮部今日執行2月份作戰計畫演練，結合都市環境特性，透由實兵操演，使官兵熟悉戰場景況，強化衛戍作戰能量。（圖：軍聞社提供）

2023/02/22 15:00

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應中國對台軍事威脅以及可能對台發動斬首戰，負責衛大台北地區的憲兵202指揮部，今日凌晨執行2月份作戰計畫演練，轄下239裝甲憲兵營出動多輛CM33裝步戰鬥車進行戰備巡弋，結合都市環境特性，透由實兵操演，使官兵熟悉戰場景況，強化衛戍作戰能量。

根據軍聞社今天報導指出，憲兵239營在凌晨接獲命令後，立即完成裝備檢整登車出發，官兵駕駛CM33裝步戰鬥車，在憲兵警備車及快反連官兵駕駛重型機車隨扈警戒下，快速抵達目標區，順利完成任務，過程中，憲兵指揮官周中將也前往視導演練實況，肯定官兵平時扎實訓練的成果。

軍聞社報導表示，連長謝少校指出，官兵透過作戰計畫演練，可以熟稔指揮及作戰程序，並藉「實兵、實地及實裝」方法，模擬戰場真實景況，磨練官兵實務經驗，強化部隊作戰能力。擔任甲車射擊士的張上士則說，在擔任這個職務前，他已完成相關專長訓練，並從駐地、基地訓練及實彈射擊不斷累積經驗，藉由作戰計畫演練，更熟悉作戰場景，有效發揚武器最佳效能，成為嚇阻敵軍的最佳力量。

此外，為驗證部隊平日戰訓成效，陸軍21砲指部2營今日凌晨也實施作戰計劃演練，派遣多輛M110A2自走砲、輕型、中型戰術輪車等，並提領8吋榴彈，採實裝實彈演練，有效強化部隊實戰能力。

軍聞社報導指出，21砲指部2營營長昨天接獲砲指部指揮官命令，部隊須於6個小時內機動至戰術位置，今天凌晨0時，官兵頂著12度寒風，以及連綿飄落的細雨，迅速完成人員、裝備檢整作業，機動進入戰術位置；深夜時刻，面對昏黃微弱的路燈和視野不佳等狀況，駕駛與車長之間相互配合，車隊之間運用通信系統緊密通聯，同時掌握部隊周遭地形、交通等狀況，確保機動過程順遂，其餘乘員則手持建制武器，隨時注意周遭狀況，保持高度警戒，並於抵達陣地後，實際模擬作戰狀況演練。

砲指部表示，本次作戰計劃演練，透過真實戰場景況推演，驗證官兵平時訓練成效，並且加強官兵對於守備地區的戰場熟悉度、加強對緊急狀況的應變能力及戰技，提升戰備部隊實戰化能力。

憲兵官兵駕駛CM33裝步戰鬥車抵達目標區後，隨即下車狀況處置。（圖：軍聞社提供）

陸軍21砲指部2營今日凌晨實施作戰計劃演練，派遣M110A2自走砲、輕型、中型戰術輪車等，並提領8吋榴彈，採實裝實彈演練，有效強化部隊實戰能力。（圖：軍聞社提供）

陸軍21砲指部2營接獲立即作戰命令，今晨機動前往戰術位置。（圖：軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法