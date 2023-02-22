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    2024選舉傳言不斷 朱立倫說重話：不容許是非謠言

    國民黨主席朱立倫在中常會上，抨擊蛋價高漲，農委會主委陳吉仲卻仍趴趴走到南投輔選。（記者林正堃攝）

    國民黨主席朱立倫在中常會上，抨擊蛋價高漲，農委會主委陳吉仲卻仍趴趴走到南投輔選。（記者林正堃攝）

    2023/02/22 15:10

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨2024年選舉紛擾不斷，各種傳言四起，引發黨內熱議，黨主席朱立倫今在國民黨中常會上說重話，要求黨內「不說是非、不聽是非、不傳是非、不怕是非」，強調「是非」就是謠言，不要影響國民黨團結。

    國民黨2024年選舉紛擾不斷，除傳出有「大局條款」保障現任立委之外，近期又傳出黨中央擬徵召新北市長侯友宜選總統，國民黨今舉行中常會，朱立倫在致詞時特別提到，國民黨正團結所有同志拚南投縣立委補選，過程中絕不容許是非謠言，「不是事實的事情」影響國民黨的團結，國民黨不會拖，但也不要躁進。

    朱立倫指出，有關2024年選舉，國民黨一步一腳印，讓縣市長、民代能好好為民眾爭取福利，好好為大家做事，感受到國民黨為民眾拚好日子的決心，同時，國民黨走對的路，不管對美、對日、對歐美其他國家及對大陸關係，親美、友日、和陸，一步一腳印在做。

    朱立倫也說，他要引用星雲法師生前的一段話，「不說是非，不聽是非，不傳是非，不怕是非」，這個「是非」就是謠言，就是不是事實的事情，希望大家同心協力，放下小我，以黨、以國、以全民為念，共同努力為民眾拚好日子，全黨團結一致。

    針對南投縣立委補選，朱立倫提到，這場選戰，民進黨會動用全黨資源，動用一切媒體力量希望奪取這一席，過程當中，國民黨更要展現出團結。

    朱立倫說，他拜託新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等縣市首長，在這次連假期間輪流一起到南投輔選，讓大家看到國民黨的決心。

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