20噸以上大貨車行駛台61線西濱快 3路段3/1起降速至80公里

20噸以上大貨車行駛台61線西濱快注意，3路段3月1日起降速至80公里。（圖：公路總局提供）

2023/02/22 14:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為提升台61線西濱快速公路行車安全、降低事故發生，交通部公路總局去年10月公告20噸以上大貨車，3處路段的最高速限，從時速90公里調降為80公里；去年12月1日至112年2月28日為宣導期，112年3月1日將正式實施。

台61線調降速限的範圍有6K至13K（八里三交流道－林口交流道）、16K+300至60K+500（東華路口－新豐二交流道）、101K+200至305K+750（外埔交流道－十份交流道）等路段。

公總表示，為讓各大貨車業者及駕駛能提早適應調降速限規定，公路總局與各區養護工程處、監理所及沿線警察局研商，在宣導期間針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單予以提醒，並就超速車輛較頻繁業者進行查訪了解，截至112年2月15日為止，已寄發宣導單1533張次、查訪大貨車業者131家。

超載管理方面，公路總局於台61線3處地磅站已協調警察局加派警力並增加開磅時數，各區監理所藉由EIS指標列出營業車超重案件及進行安全考核，並拜訪超載數較高自用車業者，經統計111年12月至112年1月已考核62家。另外，為能提升大型車輛行駛安全，公路總局提高台61線路檢聯稽每月班次，經統計111年12月至112年1月已辦理96班次稽查，增加約10％。

公總呼籲大貨車業者及駕駛司機，務必依循相關速限標誌及告示牌指示行駛，並配合相關載重管制措施，共同維護西濱快速公路行車安全。

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