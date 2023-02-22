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    首頁　>　臺北市

    本土續降+16145、死亡+64 羅一鈞：下週一有機會跌破萬例

    2023/02/22 14:18

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增16145例，較上週三減少約17.2%；死亡新增64例。另有339例境外移入。針對有醫師預估下週一病例數有機會跌破萬例，指揮中心發言人羅一鈞指出，確實有可能，但仍待觀察。

    新增16,145例本土病例，為7,519例男性、8,598例女性、28例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,168例），桃園市（1,962例），高雄市（1,916例），台中市（1,770例），台北市（1,432例），台南市（1,395例），彰化縣（712例），新竹縣（513例），屏東縣（456例），新竹市（403例），苗栗縣（379例），雲林縣（365例），宜蘭縣（356例），基隆市（311例），南投縣（235例），嘉義縣（233例），花蓮縣（207例），嘉義市（142例），台東縣（119例），金門縣（34例），澎湖縣（34例），連江縣（3例）。

    新增204例中重症，包含138例中症與66例重症。新增64例本土病例死亡個案，為42例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年9月15日至今年2月19日，死亡日期介於去年9月25日至2月19日。

    新增339例境外移入個案中，為148例男性、191例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月22日至2月21日。

    精神科醫師沈政男表示，新增病例持續下降，昨天雖然沒有跌破一萬例，下週一還有機會。下週一一定要跌破萬例，不然就是疫情有了變化。

    對此，羅一鈞指出，從近期每日本土病例數較前一週下降幅度來看，若是趨勢維持不變，加上接下來適逢228連假期間，可能會有通報確診延遲的情況，因此下週一確實有可能降到9500例至1萬之間，但實際變化仍待觀察。

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    指揮中心公布最新疫情概況。（指揮中心提供）

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