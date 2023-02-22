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    國台辦稱堅持九二共識「兩會協商就可恢復」 賴瑞隆：統戰伎倆

    中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，「只要海基會得到授權，向海協會確認堅持『九二共識』這一體現『一個中國原則』的共同政治基礎，兩會協商和聯繫機制就可恢復」。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，「只要海基會得到授權，向海協會確認堅持『九二共識』這一體現『一個中國原則』的共同政治基礎，兩會協商和聯繫機制就可恢復」。（翻攝直播）

    2023/02/22 14:36

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會新任董事長李大維日前上任時表示，期待兩岸兩會可以逐步展開互訪，海基會也希望早日能夠赴中，造訪在陸國人與台商。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日開條件說，只要海基會得到授權，確認堅持「九二共識」這一體現「一個中國原則」的共同政治基礎，兩會協商和聯繫機制就可恢復；立委痛批「統戰伎倆」，這是給台灣穿小鞋，逼台灣政府接受九二共識。

    朱鳳蓮指出，海協會與台灣海基會協商與聯繫機制建立確實不易，理應倍加珍惜。機制中斷停擺6年多，其中原因眾所周知。

    朱鳳蓮說，中方態度是明確一貫的，「只要海基會得到授權，向海協會確認堅持『九二共識』這一體現『一個中國原則』的共同政治基礎，兩會協商和聯繫機制就可恢復」。

    對此，民進黨立委賴瑞隆受訪表示，兩岸交流雙方應相互尊重及對等，不能設定任何政治前提。根據習近平的說法，九二共識就是一個中國及一國兩制，國台辦現在設定這樣的條件才能交流，台灣人民不會接受。

    賴瑞隆指出，若要交流就不要設定前提，這是兩岸交流的慣例，才是友善的交流。中共要求須接受九二共識，要海基會接受這個前提才能交流，等於是給台灣穿小鞋，還限定要政府授權，等於是要台灣政府接受九二共識，官方絕不能接受這種脅迫。

    賴質疑，中國對台操作兩面手法，一方面不斷對台軍事恫嚇威脅，另一方面不斷釋出想要跟台灣交流，但又設定許多不合理條件，這是誠心想要交流，還是統戰伎倆！呼籲國台辦若真心想要交流，就不要設定條件。

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