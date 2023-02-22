外交部常次會以色列首席拉比 討論台以文化交流

交部常次俞大㵢21日應邀出席以色列首席拉比（Chief Rabbi of Israel）大衛‧勞伊（David Lau）的訪台歡迎晚會，就如何推動台以文化交流交換意見。（外交部提供）

2023/02/22 13:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部常次俞大㵢21日應邀出席以色列首席拉比（Chief Rabbi of Israel）大衛‧勞伊（David Lau）的訪台歡迎晚會，就如何推動台以文化交流交換意見。這場歡迎晚會相當盛大，有來自美國和亞太共12國的猶太社群領袖、約150人共襄盛舉。

外交部今天表示，外交部常次俞大㵢21日應邀出席在薛智偉猶太社區中心舉行的以色列首席拉比（Chief Rabbi of Israel）大衛‧勞伊（David Lau）的訪台歡迎晚會，致詞並和席間人士交流意見。

俞大㵢致詞表示，今年適逢台以相互設處30週年，感謝各界人士對於兩國在各領域交流合作的協助與支持，雙方迄今已簽署31項協議，涵蓋互免簽證、航空、科技、衛生醫療、社會福利與社會服務等。

俞大㵢指出，台灣與以色列是共享民主與自由價值的夥伴，自2021年起，我國與以色列辦事處合作舉辦國際大屠殺紀念日活動，提醒世人避免重蹈歷史的覆轍，也相信持續透過薛智偉猶太社區中心及薛智偉坣娜猶台文化交流協會的相關倡議及社區工作，能夠進一步深化兩國人民間的相互瞭解，促進雙方更多面向的交流。

薛智偉致詞分享，此次活動是台北猶太中心重要的里程碑，很榮幸邀請到以色列首席拉比以及美國與亞太各國的拉比來台，共同見證台北猶太會堂，並認識滋養、培育他的台灣。台灣是自由民主國家，而自由及民主也是以色列最重視的兩個根基。他要特別感謝台灣政府對興建台北猶太會堂的協助，讓猶太文化、信仰得以在台灣紮根、茁壯及成長。

薛智偉猶太社區中心於2021年落成，由薛智偉坣娜猶台文化交流協會推動成立，館內擁有台灣第一座猶太聖殿與猶太潔食實驗室。猶台文化交流協會致力於促進猶太社群福祉，為在台猶太人建立交流平台，促進台灣多元族群與猶太族群的互動交流。

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