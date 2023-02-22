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    諷國民黨「家暴」難解 鄭運鵬讚賴清德改革3箭效率高

    民進黨立院團總幹事鄭運鵬（中）、立委劉世芳（左）、洪申翰（右）等人召開輿情回應記者會。（記者王藝菘攝）

    民進黨立院團總幹事鄭運鵬（中）、立委劉世芳（左）、洪申翰（右）等人召開輿情回應記者會。（記者王藝菘攝）

    2023/02/22 13:46

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今（22）日中常會擬討論2024總統和立委提名期程，立院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，民進黨主席賴清德處理台南議長、黑金、學倫議題的改革效率非常高，相信選務時程也能快速回應國人要求，反觀國民黨連「家暴」都沒辦法處理。

    藍綠備戰2024，傳國民黨中央將在立委選舉辦法中納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員者轉戰立委，引起有意參選立委的台北市議員徐巧芯台北市議員徐巧芯不滿，並形容「在外打拚的人，回到家直接被家暴」。

    針對民進黨的總統立委提名期程，鄭運鵬今日在黨團記者會受訪表示，立院黨團不是選務機關，尊重中央黨部規劃，就他個人觀察，賴清德上任黨主席後效率很高，非常熟悉國人對民進黨的要求，以及選務、黨務如何改革，所以賴在最短時間內解決台南議長選舉議題，也處理黑金排除、學術倫理等議題。

    鄭運鵬說，中常會今天要處理總統和立委提名時程，目前看來效率非常高，處理這些議題的時程甚至比普發現金還快，這樣的效率讓黨團也很有信心，能夠最快速回應國人對於民進黨的要求，相當正面，目前沒有聽到黨團立委對提名時程或方式有意見，如果有的話，黨團也會在中常會代為轉達。

    話鋒一轉，鄭運鵬直言，相對國民黨在很多議題上指責民進黨，但他們連自己「家暴」沒辦法處理，賴清德的處理方向、方式和時效都非常好且正面。

    民進黨立委劉世芳補充，選務時程應以中央黨部公佈為主，不管是總統或立委候選人，在黨內各派系都有共識的情況下，就照時間表來走，目前大致沒有特別不同的聲音。

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