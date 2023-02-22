全台蛋荒 國民黨團問陳建仁：孩童何時可以吃一顆全蛋？

國民黨團今（22）日召開「吉仲再會大內宣 也生不出學童營養午餐的一顆全蛋」記者會，總召曾銘宗主持、書記長謝衣鳯、立委費鴻泰、副書記長洪孟楷和鄭正鈐出席。（記者王千豪攝）

2023/02/22 13:39

〔記者王千豪／台北報導〕針對近日全台「蛋荒」，立法院國民黨團今（22）天舉行記者會，痛批農委會主委陳吉仲從去年一再保證不缺蛋，卻一再跳票，對國內缺蛋的問題，完全拿不出辦法，強烈要求陳吉仲必須下台；國民黨團質問，號稱溫暖堅韌的陳內閣，何時可以解決缺蛋問題？何時才能讓孩童營養午餐吃得到一顆全蛋？

國民黨團總召曾銘宗表示，他每一次質詢陳吉仲會不會缺蛋，陳吉仲都拍胸脯保證不缺蛋，已經多到記不清楚跳票多少次。2022年陳吉仲保證若缺蛋可以到農委會買雞蛋，結果跳票；2023年1月，陳吉仲又再開口保證今年不缺蛋，結果到現在還是買不到雞蛋，保證又再跳票，國民黨團強烈要求陳吉仲必須下台。

曾銘宗表示，國民黨團替2300萬國人提出卑微要求，號稱溫暖堅韌的陳內閣，成長中的小朋友每天吃一顆蛋，有這麼困難嗎？缺蛋已經好幾年了，請問行政院長陳建仁什麼時候解決缺蛋問題？小朋友何時每天可以吃到一顆全蛋？

來自台灣蛋雞最大產區彰化縣的國民黨團書記長謝衣鳯指出，根據前農委會主委黃金城預估，要到2024年雞蛋供應才能回穩，產地蛋農面對飼料、原物料大漲，養蛋雞成本增加，蛋價卻凍漲，中盤蛋商為了搶蛋，提高了價格，蛋農收益卻銳減，蛋雞數量跟著減少。

謝衣鳯質疑，農委會今年才大量進口30萬隻蛋雞，為何不在去年就解決蛋雞不足的問題？進口這30萬隻蛋雞、種雞，要到2024、2025年才能實際反映到產蛋良率上，根本就緩不濟急。其次，為何蛋雞、種雞都要仰賴進口？為何不在台灣培育自己的種雞來源？陳吉仲不是農業專家嗎？不是說好要提升農業生產技術和設備？為何遲遲沒有解決？

國民黨立委費鴻泰表示，細數陳吉仲上任農委會主委之後，蛋雞產地價格分別在2018年每台斤20.5元、2019年35.64元、2020年25.5元，2023年34.5元，今年為40.5元，中盤商的批發價格為52元；而相較於去年雞蛋價格漲100%，這就是陳吉仲的政績。

國民黨團副書記長鄭正鈐表示，民進黨政府最喜歡高喊國家隊，在2020年4月8日農委會成立了「雞蛋國家隊」，3年過去，缺蛋問題到現在依然沒有解決，甚至連孩童的營養午餐吃不到全蛋，只能以蛋液搭配其他食材提供，他質疑農委會的「雞蛋國家隊」到底在哪裡？

國民黨團副書記長洪孟楷表示，綠營側翼網軍和綠委還帶風向，稱根本不缺蛋，只是北部缺蛋而已，中南部都買得到蛋，如果真是這樣，這不就是農委會蛋量供應調配出現問題了，不是嗎？何以放任南北雞蛋失衡的問題一再發生？

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