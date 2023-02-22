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    航空業持續復甦 長榮夏季增班歐美航線

    長榮航空宣布，夏季班表將持續增班歐美航線。（長榮航空提供）

    長榮航空宣布，夏季班表將持續增班歐美航線。（長榮航空提供）

    2023/02/22 13:17

    〔記者丁奕／台北報導〕疫後航空業復甦，日前華航宣布3月將增加兩岸航班，今（22日）長榮航空也宣布夏季班表將持續增班歐美航線，北美航線增班洛杉磯、芝加哥、舊金山，歐洲航線增班米蘭，每週將達到32班，為台灣飛航歐洲航點及班次最多的航空公司。

    日前華航宣布3月1日起廈門航線將和疫情前一樣達每週10班；3月2日起，台灣往返上海達每週26班，恢復至疫情前水準。而長榮也積極布局歐美航線，5月15日起北美航線將達每週84班，班次規模與疫前相仿。

    長榮航空表示，歐洲航線5月15日起，桃園-米蘭航線由每週2班增為每週4班，結合巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹、慕尼黑等航點，屆時歐洲航線每週將達到32班，為台灣飛航歐洲航點及班次最多的航空公司。

    長榮航空指出，米蘭是義大利最大的金融與商業中心，且米蘭的地理位置是義大利與歐洲各國往來的門戶，商務、旅遊皆宜，自去年開闢米蘭航線後，近幾個月來平均載客率達9成以上，成為熱門歐洲航點之一。

    長榮航空表示，如今飛航北美8個航點、歐洲6個航點，航點、航班數均為國籍航空業者之冠，未來將視整體航網的客流量，持續進行航班調整，發揮經營上的優勢，服務廣大旅客。

    長榮航空指出，亞洲及港澳大陸各航班也會依市場需求進行增班、增點或放大機型。

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