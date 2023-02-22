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    中國國台辦主任見星國外長談一中 王美惠：混淆國際視聽

    中國國台辦主任宋濤21日在北京會見新加坡外長維文，引發外界關注。國台辦發言人朱鳳蓮今日進一步表示，向國際社會講清楚中國為推進「祖國統一」進程所做的工作和努力，是國台辦的工作之一。（翻攝直播）

    中國國台辦主任宋濤21日在北京會見新加坡外長維文，引發外界關注。國台辦發言人朱鳳蓮今日進一步表示，向國際社會講清楚中國為推進「祖國統一」進程所做的工作和努力，是國台辦的工作之一。（翻攝直播）

    2023/02/22 13:17

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任宋濤21日在北京會見新加坡外長維文，引發外界關注。國台辦發言人朱鳳蓮今日進一步表示，向國際社會講清楚中國為推進「祖國統一」進程所做的工作和努力，是國台辦的工作之一。民進黨立委王美惠今日受訪批評，中共刻意宣傳國際支持一中，在混淆國際視聽。

    據國台辦旗下《中國台灣網》報導稱，宋濤在會中向維文表達，希望星方恪守「一個中國原則」，支持中國統一大業。維文則說，星方將繼續恪守「一個中國」原則，反對台獨，支持兩岸關係和平發展。

    朱鳳蓮今日表示，長期關注國台辦工作的話，就知道這種情況並不罕見。世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是公認的國際關係基本準則，是國際社會普遍共識。

    朱鳳蓮指出，向國際社會講清楚台灣問題的歷史經緯和法理事實，講清楚我們為推動兩岸關係和平發展、推進「祖國統一」進程所做的工作和努力，是國台辦的工作之一。國際社會廣泛理解和支持中國人民反對台獨分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業，「我們對此表示讚賞」。

    對此，民進黨立委王美惠痛斥，國台辦主任會見新加坡外長，完全就是在作秀。新加坡是一個國家，中共刻意對國際宣傳一中，營造其它國家也支持一個中國，在那混淆國際視聽，讓新加坡人及國際社會認為台灣是中國一部分，政治目的非常明顯。

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