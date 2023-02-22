基隆護海公投爭議 民團、民眾黨立委稱公投主文不涉及中央權責

公投領銜提案人王醒之表示，基隆護海公投主文僅有短短48個字，只是基隆市民要求基隆市政府針對填海造陸表態，提案從未反對協和電廠更新改建。（記者田裕華攝）

2023/02/22 13:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕台電計畫在基隆協和電廠外填海造陸，興建第四座天然氣接收站（簡稱四接），去年6月基隆民間團體「守護外木山行動小組」發起「基隆護海公投」之地方性公民投票，最終卻因內政部函覆此公投為「非地方自治事項」而卡關，民眾黨立委賴香伶質疑內政部說法站不住腳。

賴香伶今日於「中央怕公投？基隆要公投！」記者會中指出，依據「地方制度法」第19條，漁業、自然保育、環境保護、交通觀光事業都是地方自治事項；「電業法」中也談到電業的籌設、擴建、電業執照申請的核轉是地方主管事項；「商港法」規範，地方政府如何擬定商港區域的整體規劃與發展計畫，屬於地方權限；「漁業法」裡也稱，漁業資源的保育由地方主管機關負責；且公投提到的填海造地、發展基隆周邊區域，不屬於電廠本身更新設備，也不是現在電廠裡面設置的問題，當然會涉及到地方環境共同的評估，內政部說法站不住腳。

公投領銜提案人、前基隆市議員王醒之表示，基隆護海公投主文僅有短短48個字，「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」，只是基隆市民要求基隆市政府針對填海造陸表態，提案從未反對協和電廠更新改建。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也指出，基隆護海公投提案討論時，為符合地方性公投要件，將主文限縮在要求基隆市政府反對協和四接此一特定工程，於基隆市的海岸及海域之特定地點，採填海造地方式開發，並未擴及四接可否開發，與協和電廠應改建為何種電廠等較大範圍之提案，協和四接若不填海造陸，台電可檢討廠內既有空間配置、 改採海管輸氣，甚至轉型成碳排和污染更低，且有助產業發展的再生能源電廠，公投主文並未干涉，因此，內政部以電政專屬中央，認定基隆護海公投非屬地方自治事項，顯然不合理。

針對內政部長林右昌日前稱，由於基隆市政府沒有權力核准四接，他擔任基隆市長時並未核准四接。王醒之更出示2020年9月24日的公文，指出林右昌早在兩年前擔任基隆市長時，就已向台電發函表示「原則同意開發事項」，痛批林右昌「賣海求榮」。

民眾黨立委邱臣遠則指出，依照目前台電的規劃，四接為過渡性質，大約會使用20年，為了這種過渡性能源，永久破壞海洋生態環境與基隆港，令人質疑，基隆四接議題牽涉海洋環境保育、基隆永續發展、程序正義等3個重點，政府應尊重地方民意、做好社會溝通，在環境永續的條件下推動政策。

時代力量立委陳椒華也認為，公民投票是實踐直接民主的方式，當時的基隆市府與內政部此舉形同「沒收公投」，扼殺地方民眾透過公投表達守護基隆地方生態與基隆航港產業的聲音，而落實能源轉型與在地環境保護，從來就不是必須做極端選擇的零和遊戲，民間團體也早已提出許多四接替代方案，在過去林右昌市長任內無法解決的爭議，如今這顆燙手山芋也重新回到林部長的手中。

王醒之出示2020年9月24日的公文，指出林右昌早在兩年前擔任基隆市長時，就已向台電發函表示「原則同意開發事項」，痛批林右昌「賣海求榮」。（基隆護海公投提供）

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