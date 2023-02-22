林務局引進2架新型航攝機 用15公分航攝圖1年拼出1次台灣全貌

民航局22日舉行農委會林務局國家新型航遙測飛機King Air 360ER新機發表記者會，未來新機將進行相關航遙測任務，提供各界做多元面向的應用。（記者羅沛德攝）

2023/02/22 12:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕農委會林務局農林航空測量所從1954年起執行國土航空攝影，是我國政府唯一的航攝專業團隊，所攝出的照片提供政府單位與民間使用，農航所現役航測飛機機齡已超過40年，農委會採購2架新型航測飛「King Air 360ER」，搭載的光達與高光譜掃描儀、相機掃描的解析度可到15公分，將大大助攻國土量測以及智慧農業。

此計劃案是農委會首度採購飛機，並用首創、類似BOT融資租賃方式，計劃案自2020年開始並長達10年，總經費約18億元，委由民間業者飛特立航空公司改裝並提供包含飛航機組員、飛機維護保養等航務、機務服務，農航所所長吳淑華表示，2架飛機陸續於2021年12月24日、2022年3月28日從美國飛抵台灣，飛航高度可到3.5萬英呎，機身加裝長程油箱，航距可延伸到2600海浬，最遠可飛到東沙群島，機腹則開設雙照相艙，搭配價值3千萬的航攝相機、高光譜掃描儀、光達掃描儀等。

吳淑華表示，過去舊的飛機與相機的解析度只到25cmX25cm，新的設備提升到15cmX15cm，而谷歌地圖的解析度則是1公尺，過去掃描後所拍攝的相片要拼成台灣全幅國土圖像需時5年，現在則是至少1年就會完成1次全台國土、解析度達15公分的掃描拼接作業，未來拍攝出來的圖資除助攻勘災外，高光譜設備未來能更精準掌握地面農作物生長情況，也能識別外來入侵種來精準定位並做移除，也因裝設光達感測器，觀測水文還有森林樹高地形等都可精準掌握，圖資掃描是跨部會工作，和經濟部水利署、內政部等合作盤點國土作業。

13年前就進農航所並投入航測的農航所技士李治逸表示，航拍的拍攝時間非常有限，平地一年會拍攝2次，山區則是1年至少拍攝1次，以拍攝台灣一年兩期的稻作為例，每次拍照的時間只有2個月，拍攝時間都必須是天氣晴朗、空域開放、機身妥善3條件下在有限時間內完成，也因飛機飛航速度很快，都要預先先拍攝規畫，而拍攝最難的就是引導飛行員；吳淑華表示，因為航攝要避免陰影，所以飛機起飛時間都是在正午時刻，一趟飛行時間約2-3小時。

過去農航所的航測飛機是一台內政部空勤總隊所提供40年機齡的老飛機，林務局長林華慶透露，過去農航所航測飛機執飛時因機身老舊，因一年妥善時數不到標準的一半，每次飛行都為機上航攝人員與機師心驚膽顫，甚至每年都會發生好幾次飛安事件，像是重落地或者有人員受傷，這次用最快速度取得最新的航遙測飛機，不只保障人員飛安，透過遙測技術讓農林漁牧生產給與無形貢獻；農委會副主委杜文珍則表示，航測照片還會記錄台灣的歷史與國土風貌，未來會持續向政院爭取經費與人力。

民航局22日舉行農委會林務局國家新型航遙測飛機King Air 360ER新機發表記者會，未來新機將進行相關航遙測任務，提供各界做多元面向的應用。圖為機上配置的Leica DMC III 高解析度航攝數位相機。 （記者羅沛德攝）

民航局22日舉行農委會林務局國家新型航遙測飛機King Air 360ER新機發表記者會，未來新機將進行相關航遙測任務，提供各界做多元面向的應用。圖為機上配置的Leica DMC III 高解析度航攝數位相機。 （記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法