國外牙醫生實習草案引疑慮 王鴻薇：不應為「波波牙醫」開後門

國民黨立委王鴻薇與本土小牙醫聯盟共同召開記者會，要求每年固定開放實習名額，應為牙醫生總人數十分之一，不應為「波波牙醫」大開後門。（記者王千豪攝）

2023/02/22 12:23

〔記者王千豪／台北報導〕衛福部2月4日預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，對國外學歷實習名額通篇未提及總量管制及人數上限，引發國內牙醫生疑慮。對此，國民黨立委王鴻薇與本土小牙醫聯盟共同召開記者會，要求每年固定開放實習名額，應為牙醫生總人數1/10，不應為「波波牙醫」大開後門。

王鴻薇表示，去年衛福部就曾想要幫這些「波爸波媽」大開方便之門，引起相當大的反彈，之後才不了了之。當時代表民進黨參選台北市長的前衛福部長陳時中，還告訴大家「他是關後門的人」，結果選完了就偷偷修法，不只是開後門而已，根本是開大門走大路，對台灣牙醫界傷害很大，無論醫師、學生，無疑都是一記重重的打擊。

王鴻薇指出，台灣牙醫數量也早就瀕臨飽和的邊緣，2021年台灣每萬名牙醫人數約在6.9人，但合理值應該是4.9人左右。另外，國內牙醫科系也採總量管制，過去7年都被控管在371人（不包含國防醫學院牙醫系）。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏表示，衛福部在該草案有很多細節沒有規劃清楚，容易讓人質疑，或是被有心人士利用，希望可以在第6條明載：每年國外學歷適應訓練選配分發人數不得超過國內牙醫學生招生容額的1/10，亦不得多過國內任何一所牙醫學系招生人數、第9條明載：每年國外學歷適應訓練選配分發人數不得超過國內實習牙醫學生容額的1/10，亦不得多過國內任何一所學校的實習牙醫學生人數。

林元敏指出，針對波波牙醫排隊等待實習，最根本的原因，就是現行的「選配分發處理原則」有問題。此制度讓今年成績排序在後、未能錄取的國外畢業生，明年可優先分發，明年度的畢業生即使考榜首，也必須等到前一年的人分發完畢，有剩下的名額才能分發。

本土小牙醫聯盟主張，草案第12條取消先來後到的排隊制度，只以「當年度」應試國考第一試及格者的成績，由最高分向下錄取至「當年度」可分發的國外學歷適應訓練之人數為止，當年度未錄取者需重新應試國考。

一名與會的台北醫學大學牙醫系王同學說，波波的問題已經吵了十幾年，從醫學系再吵到牙醫系，身為學生的角度，被影響很大，在面對學校的課業，或是操作的時候，心裡也會擔心這些問題，希望台灣的社會能夠讓這樣的問題停止。

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