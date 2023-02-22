溫和山羌藏有尖銳「獠牙」 北市動物園：野外遇見別輕忽

山羌的獠牙不會主動外露，埋藏潛在的危險。（台北市立動物園提供）

2023/02/22 11:50

〔記者蔡亞樺／台北報導〕時常在低海拔山區出沒的「山羌」，是台灣原生鹿科動物，體型嬌小給人溫和的印象，但台北市立動物園指出，山羌擁有尖銳且鋒利的「獠牙」，銳利程度未必亞於肉食動物，輕輕劃過就足以割開敵人的皮膚，傷害力道可說是非常強大。

園方表示，山羌雄性個體如同其他鹿科動物一般，頭上擁有每年定期會脫落的一對角，只是山羌的叉角尺寸小，但叉角在爭奪地盤、宣示主權時，發揮良好作用。山羌還有一個較不為人知的秘密武器，就是尖銳且鋒利的「獠牙」，平常不會隨意顯露在外，只有感知到危險或需要打架防禦時，才會立刻派上用場。

園方表示，身為草食動物的山羌，獠牙不會主動外露，因此人們在野外看見時，因為「山羌」溫和可愛的長相，進而產生想要觸摸與玩耍的舉動，不僅對性格膽小且生性害羞的山羌造成驚擾，更可能忽略「獠牙」所帶來的殺傷力，以及埋藏在背後的潛在危險，在無意間受到傷害。

園方提醒，不光是山羌，遇到任何野生動物時，即使感到驚喜，都應該盡可能地與牠們保持適當距離，讓每個物種都能享有各自最舒適的生存空間與需求，唯有在遠處靜靜觀察、目送牠們離開、不打擾其生活，才是保護野生動物的根本之道。

山羌的「獠牙」銳利程度足以割開對方的皮膚，傷害力道可說是非常強大。（台北市立動物園提供）

在遠處靜靜觀察、目送牠們離開、不打擾其生活，才是保護野生動物的根本之道！（台北市立動物園提供）

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