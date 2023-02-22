周志浩交棒疾管署長自嘲「瘟神」 莊人祥接任感謝太太支持

衛福部疾管署原任署長周志浩（左）與新任署長莊人祥（右）進行交接。（記者林惠琴攝）

2023/02/22 11:47

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日上午舉行署長交接典禮，原任署長周志浩自嘲是「瘟神」，因為接連遇到疫情，但也不敢這樣說，畢竟瘟神應該能夠很好的控制疫情，相信交棒後「台灣無疫無災」；新任署長莊人祥則強調，會以這3年的防疫經驗，從各層面通盤檢討，以準備好面對下一個大流行，並感謝太太，有她的支持才能全心投入防疫工作。

新工作是衛福部次長的周志浩指出，感謝長官提供實現人生理想的機會，會腳踏實地承擔責任，並感謝行政院首席防疫顧問張上淳，2020年初接到自己電話後，義無反顧的協助防疫，還帶給他的家人困擾，以及感謝疾管署同仁的相信、支持，自認「我們交出不錯的成績單」。

周志浩也笑說自己是「瘟神」，在擔任台北縣（現為新北市）衛生局長、疾管署長期間，陸續遇到SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症），以及百年大疫武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但也不敢這樣說，畢竟瘟神應該能夠很好的控制疫情，相信莊人祥接任疾管署長後，台灣會無疫無災。

莊人祥則指出，在戰役即將結束之際，能夠承擔「繼往開來、承先啟後」的重任，對自己是極大的肯定，回想完成哥倫比亞大學學業後，2002年底回台，到陽明大學（現為陽明交通大學）任教職，2005年則開始到疾管局（現為疾管署）服務，負責疫情監測系統的規劃與監製等相關工作直到現在，期間歷經的緊急疫情應變，以COVID-19是最深刻的經驗，也從中學到非常多的經驗，並見證防疫對於國家安全與社會安定的重要。

莊人祥提到，疾管署的人都很務實、耐操也不怕吃苦，現階段疫情趨緩，作為中央流行疫情指揮中心的核心幕僚單位，配合防疫措施放寬，在疫情過後，會以3年的防疫經驗，從業務、法規、預算、人事、行政等各層面做通盤檢討，以準備好面對下一個大流行。此外，最後他也感謝太太，有她的支持，才能全心投入防疫工作。

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