預測疫情9成準！莊人祥接疾管署長 3大防疫收尾工作是考驗

衛福部疾管署原任署長周志浩（左）與新任署長莊人祥（右）進行交接。（記者林惠琴攝）

2023/02/22 11:18

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日上午舉行署長交接典禮，由原任署長周志浩交棒給新任署長莊人祥，衛福部長薛瑞元透露，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間，莊人祥對於疫情預測準確度高達9成以上，因此大家都稱呼他「莊大哥」，接下來防疫收尾工作，包含通報定義改類、法定傳染病降級，以及6月前完成修訂「傳染病防治法」都不容易，要再拚一下，但相信他可以完成。

周志浩升任衛福部次長，提到他，薛瑞元指出，過去3年防疫日日夜夜、不眠不休，指揮中心疫苗採購也是由他完成，真的不容易，現在守住疫情、步入尾聲，任內堪稱是防疫歷史上的輝煌時代，其他防治工作也是非常好。未來接任次長後，會越來越辛苦，要管的事情增加，必須負責跨司署協調、對外等工作。

至於莊人祥，薛瑞元指出，他學有專精，對於疫情的預測差不多9成以上準確，每週到行政院報告，一開始長官疑惑，但幾週驗證下來就是這個樣子，所以大家都叫他「莊大哥」。過去在疫情控制上，因為有堅強的團隊與領導，成功守下疫情，只是若收尾收得不好，就不算把工作完成。

薛瑞元指出，接下來防疫收尾工作，包含通報定義改類、法定傳染病降級，以及6月前完成修訂「傳染病防治法」，以銜接到期的「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」，從預告、公告即送到行政院、立法院，只剩下4個月，非常不容易，但相信莊人祥可完成，畢竟當一千多天的發言人，要有耐心與敏捷的反應，也提到再拚一下、再辛苦一下，不過，未來也還有很多其他工作。

另外，針對未來COVID-19疫情規劃一般成人每年打一劑、高風險族群打兩劑，薛瑞元指出，因為再打下去，大家會忘了到底打到第幾劑，為了避免困擾，正在規劃一年的一個特定時間普遍施打，但疫情常規化施打與指揮中心的解編沒有關係，是兩件事情。

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