小王挨告拿「法官吳佳樺判決」拒賠 法官拒甩答辯判賠15萬

簡易庭法官以保證書指夫妻已達成和解，丈夫不得再對外遇妻子求償；至於小王雖以法官吳佳樺另案判小三免賠為例，本案拒絕賠償，但承審法官仍認定小王侵害配偶權，判賠15萬元。（資料照）

2023/02/22 11:16

〔記者溫于德／台北報導〕一名丈夫向妻子、小王求償100萬元；妻子提出夫妻簽立的保證書拒賠，小王則搬出兩件由台北地院法官吳佳樺判小三免賠的案件，同樣拒賠。台北簡易庭法官以保證書指夫妻已達成和解，丈夫不得再對妻子求償；另拒甩小王答辯，認定侵害配偶權，判賠丈夫15萬元；可上訴。

這對夫妻2011年結婚，丈夫說，原本一家和樂、人神共羨；豈料，妻子2022年起時常藉故爭吵，他起疑後發現妻子與彭姓前男友保持親密聯繫、密切交往，互動甚至逾越普通朋友，他這才得知受騙多年，向妻子與小王連帶求償30萬元。

妻子提出夫妻簽立的保證書，拒絕賠償。小王則以兩件由法官吳佳樺判小三免賠的案件，主張丈夫不得以配偶權遭受侵害為由提告；再者，丈夫非法侵入電子信箱截圖，已侵害隱私權，不得作為證據。

簡易庭指，根據夫妻於2022年9月簽立的保證書，丈夫同意對妻子撤回民事告訴，妻子也同意撤回對丈夫提起的刑事妨害電腦使用罪，夫妻也都同意不再請求與本件相關的民事求償並協議離婚；這份保證書具有法律效力，既然丈夫同意捨棄對妻子提告，本案不能再提告。

簡易庭另從妻子、小王的電子郵件得知兩人曾互傳訊息如：「我會一樣的愛妳，不變」、「Email的信要刪喔，垃圾信跟備份都要刪」、「妳會堅持對我的感情嗎？我真的比妳想像中的愛妳很多很多」、「我要先離婚了，我不會後悔，15年前後悔過了」，認定小王侵害配偶權。

簡易庭進一步表示，宣告通姦罪除罪的釋字791號解釋中，依黃虹霞大法官所提出的部分協同意見書可知，夫妻之間的忠誠義務，屬於民法侵權行為規定所保護的法益之一，並未違反憲法所保障的「言論自由」及「性自主決定權」，拒甩小王答辯。

至於丈夫之所以會進入電子信箱查閱電子郵件，為的是維護夫妻婚姻，簡易庭故認定丈夫手段、目的均未逾比例原則，考量對話資料具有證據力，並審酌丈夫、小王的學經歷，判小王應賠償15萬元。

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