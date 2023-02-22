國民黨︰雞蛋供應吃緊 陳吉仲忙輔選不做事

國民黨批評農委會主委陳吉仲忙著輔選民進黨南投縣第二選區立委不選候選人蔡培慧，看不到缺蛋危機。（記者林良昇攝）

2023/02/22 11:07

〔記者林良昇／台北報導〕受到氣候變化、禽流感疫情與國際原物料價格上漲等影響，國內雞蛋供應吃緊，國民黨今批評，農委會主委陳吉仲忙輔選民進黨南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧，提不出解決方法，只會大內宣而不會處理內政的農委會主委，人民還能忍受嗎？

國民黨今召開記者會，對於國內雞蛋供應吃緊，發言人林家興表示，陳吉仲只會宣示毫不實際的空頭支票，去年缺蛋危機時，開出支票說「蛋荒會過去、蛋價會回穩」，如今已過1年，台灣人民還是深陷缺蛋、高蛋價危機中，陳吉仲的說法相信人民不會再買單。

林家興指出，蔡英文政府在2020年4月8日就成立「雞蛋國家隊」，當時農委會主委陳吉仲還拍宣導影片向大眾喊話不要囤蛋，如今「雞蛋國家隊」已經運作將近3年，雞蛋短缺的問題卻越來越嚴重，陳吉仲已經信用破產。

針對陳吉仲指出，天氣若回穩、禽流感減少，產蛋數量會增加，林家興質疑，若天氣沒回穩、禽流感沒減少，難道農委會就兩手一攤沒有辦法了嗎？陳吉仲解決蛋荒的對策居然是靠天氣？那民眾求神拜佛就好，要農委會幹嗎？還是回去屏東養豬，找前行政院長蘇貞昌當助手。

林家興也質疑，蔡培慧近期頻邀請陳吉仲站台輔選，說要協助解決農業困境，對於台灣缺蛋問題，蔡培慧在陳吉仲的輔選活動中卻隻字不談，如何做好監督政府的民意代表？

國民黨發言人楊智伃則諷刺，缺蛋危機，蔡政府可能會開始大內宣，發起「我OK你先買」讓蛋活動、推動雞蛋實名制，還要成立「雞蛋指揮中心」每日公布產蛋數量等。這樣只會內宣不會處理內政的農委會主委，人民還能忍受嗎？

國民黨桃園市議員凌濤則批評，陳吉仲1個月內到南投輔選蔡培慧3次，無力解決缺蛋問題，還要幫南投農業把脈？他認為，「支持蔡培慧就是支持陳吉仲」，呼籲下架政治凌駕專業的政務官，也要下架把民生擺在一旁，毫無檢討的民進黨候選人。

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