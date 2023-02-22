停復保違憲未來出國照繳健保費？ 薛瑞元：正在檢討中

衛福部長薛瑞元表示，健保停復保制度檢討中。（資料照）

2023/02/22 10:54

〔記者林惠琴／台北報導〕大法官去年底釋憲指出，現行「全民健康保險法施行細則」第37條、39條的停復保規定違憲，相關條文自判決公告後2年失效。衛福部長薛瑞元今日出席疾管署長交接典禮時表示，目前正在檢討中，若停復保制度要保持的話，可能必須納入到「全民健保法」的修法中，若來不及完成修法，則要啟動相關配套措施。

健保為強制性的社會保險，但「全民健康保險法施行細則」規定，預定出國6個月以上的民眾，可以辦理停保，期間免繳健保費，返台後，自返國日復保，若要再度停保，則設要等待3個月。不過，相關內容去年底被憲法法庭判決違憲，若仍認有維持停復保制度的必要性，應該以法律或法律明確授權的命令定之，並給予相關機關2年的檢討期間。

衛福部社會保險司司長商東福表示，目前衛福部正在討論兩大方向，一個方向是對於駐外人員、遠洋漁業等人員，仍設有停復保制度，因此必須修訂「全民健康保險法」，另一個方向則是解除停復保機制，持續溝通中，必須要有共識才能推行。

薛瑞元今日指出，因為大法官釋憲認為現行規定有違憲之虞，也就是說沒有法律的直接授權，正在檢討，若要保持停復保制度，可能必須要納入到「全民健保法」的修法中，但修法結果無法預測，畢竟是有爭議的一個議題，過程需要折衝，萬一檢討限期已到，尚未完成修法，必須廢除停復保，就必須要有過渡期的配套措施保障民眾權益，這些要如何處理，也需要很快啟動研議因應。

根據健保署統計，2021年有5萬人停保、10萬人復保，2022年則有10萬人停保、11萬人復保。

針對健保署預計今年砍藥價81.8億元，薛瑞元指出，在疫情前，一年也砍了70幾億元，現在2年合計80多億元，幅度不算高，應該不至於造成藥品退出市場的問題。

另外，國民黨立委王鴻薇再度質疑政府替「波波牙醫」開後門，薛瑞元說明，海外受教育的牙醫學生回國要參加考試，因為修了「醫師法」，這條路堵住了，現在處理的是已經完成或正在完成這些教育的人，因為法律不溯及既往，其權益仍會受到一定保障，所謂的保障就是逐步接受國內的實習、參加考試，而這部分原先附帶決議是幾年內必須要把這些人消化完，但立法院已同意不執行，前行政院長蘇貞昌任內也承諾不執行，暫時維持一年50個名額，由衛福部規劃、回歸正常管道，正在處理最後這個怎樣回歸正常管道。

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