中信銀女行員勾串詐團 警查出匯出逾2億、百人受害

女詐欺犯林瑋婕被警逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

2023/02/22 10:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵一隊，去年破獲國內首件詐欺集團與銀行行員勾串，藉以洗錢和提領鉅額贓款案件，再有重大進展。警方查出，羈押中的中國信託內湖成功分行朱姓女行員，至少為詐欺集團提高臨櫃限額約20餘次，讓對方成功提領約2億元贓款，造成逾百餘人受害，警方2月間再逮獲涉案9名嫌犯。由於朱女一直不願與檢警配合，將再被申請延押，以便深入偵辦。

警方表示，擔任詐欺集團洗錢「水房」的常業女詐欺犯林瑋婕，為擴大集團規模成為「車商（代理人）」和對外控制手下，將原本可愛的綽號「兔兔」，改為「兔爺」，指揮旗下成員招募人頭帳戶並設定網路銀行轉帳，將被詐贓款迅速轉移至外幣帳戶，再將贓款領出或購買虛擬貨幣，達到洗錢目的。

去年間，39歲的林女獲集團幕後操控者指示，去年11月起與中國信託內湖成功分行朱姓女行員勾串，只要是朱女櫃檯當班時，便強押控制中的人頭戶（豬仔），以臨櫃方式，由朱女將對方每日可提領50萬元的額度，瞬間提高至一千萬元額度，以便詐欺集團一次性套取大贓款。

北市刑大偵一隊去年間發現林女被逮，溯源查辦中，根據林女手機中的多個聊天群，發現有署名「強胃散」的不明犯嫌，居中指揮林女帶「豬仔」到特定銀行和櫃台申辦大額匯款，警方才查覺有銀行行員和詐欺集團勾結。

警方表示，銀行轉匯款業務每日以50萬元為上限，但若帳戶本人臨櫃，行員驗證身份後，便可核准將額度「快速調高」至1千萬元至3千萬元。詐騙集團就是看準這個「缺口」，以便「合法」的將詐騙贓款自人頭戶中一次取走。

北市刑偵一隊去年1月，兵分多路前往雙北市及嘉義搜索，逮捕林女等11人，並在嘉義某飯店內救出6名被押的「豬仔」。

被檢警聲請羈押禁見的朱女，面對警方偵訊一直不肯鬆口，即使警方以對方才生產完亟需休息作理由，希望軟化她的態度，但29歲的朱女仍是態度強硬，堅稱她都是依據銀行臨櫃取款準則，依規定予以放寬，對方只是「知道她當班時間」，她並未觸法。

不過，警方根據向銀行調閱朱女的經手紀錄，查出她至少讓詐騙集團臨櫃辦理約20餘次，陸續大額匯出或轉匯逾2億餘元，造成人頭帳戶內的百餘人受害，損失金額無法追回。

檢警專案小組2月中旬起陸續再拘提9名人頭帳戶涉嫌人、並查扣主嫌林女及其集團成員名下財產2700餘萬；全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌，移送桃園地方檢察署，並再向院方申請將朱女延押以利偵辦。

警方逮捕詐欺集團成員。（記者劉慶侯翻攝）

警方查獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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