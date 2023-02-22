台美重大突破 斷交後首次台灣外長進美國華府

台美特殊管道對話於華盛頓時間21日上午10時（台灣時間21日深夜11時）於美國在台協會（AIT）華盛頓總部登場，會議進行一整天之後結束。外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄在大樓內將進電梯時向媒體揮手致意，神情輕鬆、心情愉悅。（中央社）

2023/02/22 09:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美特殊管道對話於華盛頓時間21日上午10時（台灣時間21日深夜11時）於美國在台協會（AIT）華盛頓總部登場，會議進行一整天之後結束。我方由國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮主談，我國官媒中央社拍攝到會議結束後兩人在總部的正面照片。值得注意的是，這是台美斷交後，我國外長首次踏入華府，顯示過去美國限制台灣高層的「五黑名單」已解禁，是為我國外交重大突破。

1979年美台斷交至今，美國對台灣官員有「五黑名單」限制，禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等5官銜的政治高層赴華盛頓訪問。鼓勵美台所有層級官員互訪的「台灣旅行法」雖於2018年立法完成，但屬於國會對行政部門的鼓勵意見。

2018年「台灣旅行法」簽署生效後，美方行政部門仍保守說明，該法通過不等同會馬上邀請台灣5官銜官員訪問。接續可見到先是2019年未在「五黑名單」的我方幕僚長、時任國安會秘書長李大維公開訪問華府，與時任美國國安顧問波頓見面。此次則是正式實際解禁外長踏入華府。

據了解，對「五黑名單」的限制是大華府地區，以環繞華盛頓特區近郊馬里蘭州及維吉尼亞兩州的美國國道495號公路為界，美國政治圈稱為Beltway，Beltway內即屬於京畿。此次外長和國安首長出席會議的AIT華盛頓總部就在此範圍內。

此次台美會談雙方均為大陣仗人馬，且會談時間相當長，我方除了顧立雄和吳釗燮，主責對美業務的國防部副部長柏鴻輝、國安會副秘書長徐斯儉、駐美代表蕭美琴等一同參與。

美方主談人則是美國副國安顧問范納（Jon Finer）和美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），另國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、副助卿華自強（Rick Waters）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、上週才訪台的副助理部長蔡斯（Michael Chase），白宮印太協調人坎貝爾（Kurt Campbell）、白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）、國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi），以及AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人都與會。

台美高層對話管道行之有年，惟此次對話時機更為敏感。在美中間諜氣球危機未歇、美國眾院議長麥卡錫有意訪台之際，「金融時報」選在美國國務卿布林肯和中共外事辦主任王毅會晤前夕，預告此次台美會談，顯示美方有意彰顯與台灣溝通管道暢通；加上AIT主席將更替，將接任的羅森柏格也和台灣高層藉機會和台灣高層親自會面。

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