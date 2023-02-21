北市鬧區2機車追撞倒地 後方小黃輾斃1騎士判賠182萬

2輛機車女騎士在北市鬧區追撞均倒地，後方小黃未注意前方發生事故，竟輾斃第2名女騎士，高等法院判決小黃運將、僱用他的公司須連帶賠償182萬多元。（記者楊國文攝）

2023/02/21 18:47

〔記者楊國文／台北報導〕趙姓小黃運將前年7月晚上用餐時間行經台北市鬧區的馬路時，因未注意前方已有2部機車發生追撞事故，而騎士雙雙倒地不起，竟直接撞上騎乘第2部機車的林女，致傷重不治；高等法院今判決趙男、僱用他的交通公司須連帶賠償家屬182萬9千多元。可上訴。

判決指出，林姓女子於2021年7月6日晚間7時30分，騎乘普通重型機車行經台北市大安區忠孝東路3段西往東方向的第3車道時，突然煞車減速，以致在她後方的普通重型機車騎士林女因反應不及撞上，2女均倒地，數輛經過小客車和騎士見狀均繞道而行，路人見狀，趕緊打電話報警，也有人趕緊上前協助指揮交通。

不料，跟在第2部普通重型機車女騎士林女後方的趙姓小黃運將，因疏於查看車前狀況，竟未發現林女因撞到前方機車已倒地不起，直接輾過她，造成她身上多處骨折、血胸，導致多重創傷性休克死亡。

死亡的林女家屬提告主張，計程車司機趙男撞死林女，有明顯過失致死刑責，也有損害賠償責任，另外，交通公司是趙男的僱用人，依民法第188修第1項規定，應和趙男負起連帶賠償責任，共連帶求償422萬多元。刑責部份，趙男被判1年徒刑確定。

台北地院依鑑定結果認為，事發時天候好，趙男是職業計程車駕駛，行經肇事路段卻不知減速慢行，將倒地不起的林女撞成重傷致死，應負全部過失責任，而僱用趙男的交通公司有連帶賠償責任，經扣除家屬已領取的強制汽車責任險保險金200萬元，判決趙男、交通公司應連帶賠償包括喪葬費、撫養費、精竟慰撫金等182萬9千多元。

趙男、交通公司不服判決，上訴高等法院，高院審理認為一審判決適當，今駁回上訴。

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