美國亞太副助卿、AIT理事訪台 明出席「台美教育倡議」說明會

美國國務院亞太局副助理國務卿卡蜜兒‧道森（Camille Dawson）訪問台灣，明將出席「台美教育倡議成果說明會」。 （取自美國國務院網站）

2023/02/21 18:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）一名發言人今天表示，美國國務院亞太局副助理國務卿卡蜜兒‧道森（Camille Dawson）、AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）與AIT副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）明天將親自出席「台美教育倡議成果說明會」。

美國政府自拜登（Joe Biden）上任後，現任官員訪台轉趨低調，上一次公開派遣現任資深官員訪台，則是2022年12月美國國務院經濟暨商業事務副助卿費南德斯（Tony Fernandes）率團來台出席第3屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）。近期則還曾傳出美國國防部中國事務副助理部長蔡斯（Michael Chase）上週訪台3天，不過台美雙方均未證實。

台美自2020年12月啟動「台美教育倡議」，執行迄今超過2年。倡議推動期間，雙方舉辦至少5次工作小組會議，以及2次高層對話，參與單位包括美國國務院亞太事務局、國務院教育文化局、美國教育部、AIT華盛頓總部、AIT；台灣國安會、外交部、教育部、僑委會、駐美代表處等。此次特別訪台參與對話交流的道森和藍鶯過去也曾參與教育相關會議。

「台美教育倡議」由外交部及教育部跨部會與美國在台協會（AIT）合作，特別著重在英語和華語語言教育，擴大雙方教育交流。外交部明天上午將在外交部舉辦「台美教育倡議成果說明會」，說明近年教育合作進展。據了解，台灣方面將由外交部新任政次李淳、教育部政次劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮等人出席。

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