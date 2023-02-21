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    首頁　>　臺北市

    蔣萬安私幼補助被教育部「打槍」恐跳票 教育局：續跟中央溝通

    台北市長蔣萬安競選拋出教育政見，主張將2至4歲私幼學費每學期補助1萬3660元，提升至每學期2萬5000元。（記者蔡亞樺攝）

    台北市長蔣萬安競選拋出教育政見，主張將2至4歲私幼學費每學期補助1萬3660元，提升至每學期2萬5000元。（記者蔡亞樺攝）

    2023/02/21 17:39

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長蔣萬安去年競選期間拋出教育政見，主張將2至4歲私幼學費每學期補助1萬3660元，提升至每學期2萬5千元，國教署盼將私幼教育補助退場，蔣政見恐跳票，北市教育局副局長陳素慧表示，將和中央進一步溝通。

    台北市前市長柯文哲卸任前公布新幼教政策，在2至4歲私幼補助部份，將從現在的每學期補助1萬3660元，提升到最高每學期2萬5880元，相當於每年5萬1760元，此案遭教育部「打槍」，微調增加部分應由台北市自籌，經費達1.53億元。

    陳素慧表示，台北市消費支出為全台之冠、私立幼兒園學費收費高，有其地區特殊性，秉持照顧、減輕家長育兒負擔精神，北市府積極規畫新方案私立幼兒園教育扶助補助方案，是為減低家長經濟壓力。台北市為全國私幼收費最高的縣市，2萬5880元還要由地方負擔，對地方政府有點困難。

    蔣萬安選前提出政見是否能兌現？陳素慧表示，蔣非常關心私幼家長，將持續和教育部溝通，希望能爭取到比1萬3660元更好的方案，但仍待中央、市府進一步溝通。

    教育局強調，北市111學年度第2學期尚未辦理私立幼兒園教育扶助補助方案，將持續跟行政院及教育部溝通，希望中央重新審視新方案內容，尊重地方差異性，共同合作、互利共贏，讓北市能在不提高自籌教育經費情形下，實質減輕家長育兒負擔。

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