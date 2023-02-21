國民黨：民進黨冷血踐踏南投人 蔡培慧不在意基層苦處

國民黨副發言人呂謦煒。（資料照）

2023/02/21 17:24

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨副秘書長黃建嘉質疑國民黨南投立委補選候選人林明溱，文宣中宣揚3天內跑遍58場告別式，國民黨副發言人呂謦煒表示，該文宣內容是媒體曾經報導的公開資訊，平實講述林明溱體恤民情的服務本質，反觀民進黨候選人蔡培慧不僅不關心基層民眾的苦處，還拿民眾的告別式來炒作選舉新聞，如此冷血操作，實在讓南投鄉親震驚又憤怒。

呂謦煒指出，基層民眾遭逢喪事，不僅內心有難以言喻的苦痛，生活上也難免面臨辛苦處境，對於這種地方鄉親的心聲，林明溱都親自去關心，傳為地方軼事美談，而且林明溱跑攤不以政商名流為主，反倒是愈基層、愈窮苦的市井小民，都會讓他愈主動聞風必至。

呂謦煒強調，該文宣相關部分著重的是林明溱在地服務時間、了解基層民瘼的互動過程，內容不僅是客觀事實，更有媒體公開報導佐證，反觀蔡培慧非但對鄉親難免遭遇到的苦處與辛酸毫不在意、毫無同情，民進黨中央派下來的黨官，甚至還拿鄉親的苦處作為選舉攻擊材料，不僅可惡、冷血，也已超越了人性的底線！

呂謦煒表示，林明溱彎下腰來傾聽民意，這點南投鄉親有目共睹，蔡培慧只會聽從黨意，當官沾醬油，對基層民瘼不僅毫不關心，甚至還拿來當做政治鬥爭的題材，對民眾遭遇蛋荒的困擾也毫不在意，有什麼資格競選民意代表？

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