挺賴清德選2024？ 王定宇：小英之友會等整合沒問題

民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2023/02/21 17:10

〔記者謝君臨／台北報導〕2024總統大選，民進黨黨主席賴清德是否能整合黨內不同派系、團結各個系統，民進黨立委王定宇認為，除了黨提名的總統候選人要盡最大努力團結各派系和團體，包括小英之友會、信賴台灣願景協會等熱愛台灣的團體，也會為了國家而努力，因此整合上不會有大問題。

王定宇表示，不管在台灣內部或海內外，有很多對台灣充滿感情、熱愛台灣的團體，不管是小英之友會、信賴台灣願景協會、李登輝之友會或台灣國家聯盟等，相信為了自己的國家，為了讓台灣更好，面對2024年總統大選，不管是哪一個團體，民進黨提名的總統候選人都要盡最大努力，去凝聚這些團體的力量。

王定宇認為，這些團體對於代表台灣力量的總統候選人，也會給予最大支持，內部的紛爭或分裂對台灣都是不利的，所以面對2024這麼重要關鍵的一戰，外部有中國威脅，世界局勢也在變化，俄烏戰爭正在進行中，台灣不管在外交、經濟都發展在正確的軌道上，能夠讓總統蔡英文建設台灣的成績可以繼續下去。

王定宇說，對於民進黨所提名的總統候選人，相信這些熱愛台灣的團體，不管在海外在國內，都會盡最大力量整合在一起、團結在一起，為了自己的國家努力，因為這不是一個人的選戰，也不是為了單一候選人的選戰，是為了自己國家、家園的一場選戰，所以整合和團結，「我認為不會有大的問題。」

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