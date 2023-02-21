為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    挺賴清德選2024？ 王定宇：小英之友會等整合沒問題

    民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

    民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

    2023/02/21 17:10

    〔記者謝君臨／台北報導〕2024總統大選，民進黨黨主席賴清德是否能整合黨內不同派系、團結各個系統，民進黨立委王定宇認為，除了黨提名的總統候選人要盡最大努力團結各派系和團體，包括小英之友會、信賴台灣願景協會等熱愛台灣的團體，也會為了國家而努力，因此整合上不會有大問題。

    王定宇表示，不管在台灣內部或海內外，有很多對台灣充滿感情、熱愛台灣的團體，不管是小英之友會、信賴台灣願景協會、李登輝之友會或台灣國家聯盟等，相信為了自己的國家，為了讓台灣更好，面對2024年總統大選，不管是哪一個團體，民進黨提名的總統候選人都要盡最大努力，去凝聚這些團體的力量。

    王定宇認為，這些團體對於代表台灣力量的總統候選人，也會給予最大支持，內部的紛爭或分裂對台灣都是不利的，所以面對2024這麼重要關鍵的一戰，外部有中國威脅，世界局勢也在變化，俄烏戰爭正在進行中，台灣不管在外交、經濟都發展在正確的軌道上，能夠讓總統蔡英文建設台灣的成績可以繼續下去。

    王定宇說，對於民進黨所提名的總統候選人，相信這些熱愛台灣的團體，不管在海外在國內，都會盡最大力量整合在一起、團結在一起，為了自己的國家努力，因為這不是一個人的選戰，也不是為了單一候選人的選戰，是為了自己國家、家園的一場選戰，所以整合和團結，「我認為不會有大的問題。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超人氣！台南鄉親高喊支持成為2024總統 賴清德跟喊「好」
    2023/01/28 12:54

    超人氣！台南鄉親高喊支持成為2024總統 賴清德跟喊「好」
    走訪宮廟祈福 賴清德︰讓人民生活更好
    2023/01/24 05:30

    走訪宮廟祈福 賴清德︰讓人民生活更好

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    賴清德適合當總統接班人？ 蔡英文笑回：他是啊！
    2022/12/27 18:27

    賴清德適合當總統接班人？ 蔡英文笑回：他是啊！
    鄭文燦：支持賴清德參選黨主席、2024總統
    2022/12/08 18:56

    鄭文燦：支持賴清德參選黨主席、2024總統

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播