北市府4年砸2億元 翻新公幼、增設2歲專班

台北市教育局規劃，未來新設公幼、非營利幼兒園將納入2歲專班。（記者蔡亞樺攝）

2023/02/21 16:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局今日於市政會議提報幼兒教育計畫，聚焦提供更優質的學前教保環境，將持續增設公立及非營利幼兒園班級數，每年投入5千萬元增設2歲專班、逐年改善公立幼兒園設施設備；112學年度公幼及非營利招生，將從二階段改採一階段，簡化流程。

教育局指出，112學年度將於中正區「新設」亭中非營利幼兒園（位於古亭國中），以及文山區興岩非營利幼兒園（位於興岩社福大樓），共計2園7班182名幼生，將增加2歲班、32名核定名額；公幼將透過增班及調整班型的方式增加2歲專班15班240人幼生，逐步滿足2歲幼兒入園需求。

教育局表示，公幼、非營利幼兒園所在公共化比例低於7成的區域，將考量招生情形、經濟情況優先增設非營利幼兒園或公幼增班。未來新設園所均納入2歲專班規劃，現有園所則依區域需求考量餘裕空間進行增班或轉型2歲專班，透過務實檢討區域供需情形，以多元化方式增設班級數，滿足家長需求。

目前北市147所公幼及4所特殊學校附設幼兒園，教育局表示，為能讓部分較為老舊之公幼得以有全新風貌，提供給孩子更優質、安全的學習環境，將增編每年5千萬元設施設備款協助公幼換新，以4年計畫逐年改善公幼環境，點亮孩子的教育之路。

教育局表示，112學年度公幼及非營利招生將由「二階段」改採「一階段」招生，即優先入園及一般生合併登記，讓家長報名更便利。登記期間自6月5日上午9時至6月7日中午12時止，家長可依所符合資格登記；各園將於6月8日上午9時至9時30分進行抽籤；報到時間則較去年度延長，從6月8日上午9時30分開始至6月9日下午4時止。

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