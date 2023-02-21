4銀行疑有內鬼包庇炒房客詐貸逾2億 檢調11路搜索約談9行員

涉嫌利用人頭進行不動產假交易詐貸的女金主金德儀。（資料照）

2023/02/21 17:04

〔記者錢利忠／台北報導〕炒作不動產的女金主金德儀向地政士借牌，虛增貸款人頭的所得清單、拉高不動產成交價等方式，向彰化、華南等4家銀行詐貸2億多元，造成銀行損失約1億元；台北地檢署查出銀行疑有內鬼配合放款，今就4家銀行承辦人涉案部分，指揮調查局北部地區機動工作站兵分11路搜索，依違反銀行法之背信等罪約談彰銀韓姓男襄理等9名行員。

檢調調查，金德儀涉向不知情的代書借牌，租用其事務所辦公，另找人頭充當不動產交易的買、賣雙方，趁房市於2011年至2016年呈多頭走勢時，進行不動產灌水交易；涉案行員放貸時審核不實，檢調不排除涉案行員有收受好處包庇放水，全案擴大調查中。

金德儀等被告涉嫌利用不實的私人公司扣繳憑單，虛增貸款者的所得資料，使銀行誤判而增加放款成數；有貸款者年薪約30多萬元，卻被灌水虛增至150萬至200萬元。

金女庭訊時認罪，北檢依違反銀行法等罪將她起訴，案件移審台北地院後，金女一度獲法官裁定130萬元交保，並限制出境、出海及住居；去年7月5日，金德儀已被判刑3年8月確定。

檢調調查，金德儀等被告涉嫌向銀行貸得超過不動產市價的金額後，再利用前2年只須繳息不還本的寬限期，繳交不到2年就不還款，讓銀行低價法拍擔保品抵債；全案擔保品共11戶不動產，分布在台北市南港、新北市新店、淡水及桃園等地，每戶市價約千萬元，成交價竟被灌水至2000多萬元，共詐貸2億多元。全案經彰銀內部審核發現疑點，主動舉發提告才曝光。

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