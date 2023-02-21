武肺疫苗接種新方案出爐 一般人每年1劑、高風險族群2劑

指揮中心發言人羅一鈞表示，ACIP初步決議未來一般人每年打一劑COVID-19疫苗，高風險族群則是打兩劑。（疾管署提供）

2023/02/21 16:39

〔記者林惠琴／台北報導〕國內防疫政策逐漸轉型，未來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種常態化，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨已開會討論，初步決議為一般人每年打1劑，長者、慢性病患者等高風險族群則是每年打2劑，與前一劑間隔至少6個月。此外，今年3、4月將先推出「疫苗+1」的催種活動，相關細節本週四說明。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，ACIP會議昨討論未來COVID-19疫苗接種的形式，未來一般人每年打1劑，長者、慢性病患者等高風險族群則是每年打2劑，與前一劑間隔至少6個月。

此外，羅一鈞提到，因應未來會有較大的防疫措施鬆綁，因此將於3、4月與地方政府共同動員推出「疫苗+1」活動，加強民眾接種疫苗，屆時3個月內沒打過疫苗或沒確診的人，都可以在這個活動上接種，預計會設置大型接種站，讓民眾走出家門接種，或是提供造冊到宅服務等，讓一些行動不便的人也可接種。

羅一鈞提到，此項活動主要針對短期內更加提升保護力，有利於回歸正常生活，詳細內容與未來中長程的規劃方向，預計將於本週四記者會說明。

根據指揮中心統計，目前疫苗存量包含單價的莫德納疫苗共12.8萬劑、BNT共246.7萬劑、Novavax共19.9萬劑；雙價次世代疫苗則有莫德納BA.1共89.8萬劑、莫德納BA.5共155.3萬劑。

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