客語漢字變身表情符號 社群軟體聊天也能通

客語與通訊軟體LINE合作推出常用客語漢字表情貼，讓使用者能用自己的熟悉的母語閒聊。（記者楊綿傑翻攝）

2023/02/21 17:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕客語漢字LINE也能通！今天是世界母語日，客委會除了舉辦論壇表揚客語教學績優學校及個人，也與通訊軟體LINE合作推出了包含188個常用客語漢字表情貼「Let's use hakka」，讓使用者能用自己的熟悉的母語閒聊。

客委會副主委周江杰表示，客委會積極推動學校與教師合作，傳承客家文化，亦希望藉論壇分享成功經驗，讓更多學界、實務界能夠有更多收穫，使母語傳承下去。

除此之外，也邀請客家妹陳明珠錄製一段客語、閩南語、排灣語的廣告，在世界母語日於台北捷運、高雄捷運、機場捷運進行播放，讓民眾可以有所感受。

台中一中是5所獲獎學校中，唯一高中層級學校，雖非位於客家文化重點發展區，仍積極推動客語生活學校，校長林隆諺表示，除了配合課綱，也設計如藍染等手作工作坊，以促進學習、加深印象。

「客家生活學校」是著重營造生活環境，內容包括以課程拼音搭配生活詞彙、客家歌曲、客家文化介紹、客家詩等，另也透過客語廣播朝會電台、客語行動美術館等，啟發孩子學習興趣。

其他如台南市新市國小老師謝明麟，運用資訊科技AI機器人創新教學；高雄六龜新威國小老師溫瑞敏，不只推動客語沉浸教學融入chromebook數為載具，還用客語教數學，均獲得績優個人獎的肯定。

今天是世界母語日，客委會表揚客語教學績優學校及個人，並舉辦論壇分享推廣經驗。（記者楊綿傑攝）

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