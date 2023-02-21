詐騙警示戶案移送拖13個月 林為洲邀屏東警說明卻挨批嘆遺憾

國民黨立委林為洲。（資料照）

2023/02/21 16:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委林為洲辦公室接獲民眾陳情，希望撤銷一位受害者的詐騙警示戶，函文要求屏東縣警局承辦分局北上報告，引起基層員警在網路爆料。林為洲今表示，辦公室僅想了解為何拖延13個月才移送，對相關片面說辭深表遺憾。

有基層員警在網路上爆料，指林為洲辦公室接獲民眾陳情，希望撤銷詐騙警示戶，函文要求屏東縣警局承辦分局北上報告，批評「好大的官威啊！根本是施壓。」由於詐騙警示戶撤銷有一定的法律程序，警方根本無權處理。

林為洲今在臉書發文表示，其辦公室於2月3日接獲申訴人家屬陳情，申訴人因患有選擇性緘默症，個性相當害羞，於社交場合無法開口與人交談，申訴人因上網玩遊戲，透過網頁引導，點擊一個「點下去就有錢入帳」的網頁，該筆入帳款項，就是詐騙集團的詐騙金額。

林為洲指出，本案發生於2022年1月，從案發開始，案件沒有進度，申訴人之家屬在幾次詢問員警，在無法獲得本案進度及解決之道，申訴人心生惶恐，且數度告知家屬希望本案盡速結案，才能及早進入社會職場工作，以謀求嗣後在生活、經濟得以獨立自主，然而此案件停滯年餘未有進展，且詢問警方均以言語搪塞，申訴人及家屬在求助無門情況下於是向辦公室陳情。

林為洲表示，在接獲陳情的2月3日，國會辦公室轉知警政署國會組，國會組也數度與屏東縣警局溝通說明，之後，警政署國會組於2月6日自行發文給屏東縣警局，縣警局回覆，於2月7日將該案移送地檢署。

林為洲說，經詢問過警界友人類似案件大多多久移送？經了解為2個月左右，但此案花了13個月才移送，辦公室僅想了解該案為何拖了13個月才移送？為何警政署2月6日發文屏東縣警察局的隔日2月7日，屏東縣警察局才移送？

林為洲表示，辦公室欲召開會議，除邀警政署外，亦邀請屏東縣警察局，再者，若不刻前來，亦可請假或由警政署代為全權處理，對相關警方的片面說辭及個人臆測，深表遺憾。

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