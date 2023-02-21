為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    詐騙警示戶案移送拖13個月 林為洲邀屏東警說明卻挨批嘆遺憾

    國民黨立委林為洲。（資料照）

    國民黨立委林為洲。（資料照）

    2023/02/21 16:31

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委林為洲辦公室接獲民眾陳情，希望撤銷一位受害者的詐騙警示戶，函文要求屏東縣警局承辦分局北上報告，引起基層員警在網路爆料。林為洲今表示，辦公室僅想了解為何拖延13個月才移送，對相關片面說辭深表遺憾。

    有基層員警在網路上爆料，指林為洲辦公室接獲民眾陳情，希望撤銷詐騙警示戶，函文要求屏東縣警局承辦分局北上報告，批評「好大的官威啊！根本是施壓。」由於詐騙警示戶撤銷有一定的法律程序，警方根本無權處理。

    林為洲今在臉書發文表示，其辦公室於2月3日接獲申訴人家屬陳情，申訴人因患有選擇性緘默症，個性相當害羞，於社交場合無法開口與人交談，申訴人因上網玩遊戲，透過網頁引導，點擊一個「點下去就有錢入帳」的網頁，該筆入帳款項，就是詐騙集團的詐騙金額。

    林為洲指出，本案發生於2022年1月，從案發開始，案件沒有進度，申訴人之家屬在幾次詢問員警，在無法獲得本案進度及解決之道，申訴人心生惶恐，且數度告知家屬希望本案盡速結案，才能及早進入社會職場工作，以謀求嗣後在生活、經濟得以獨立自主，然而此案件停滯年餘未有進展，且詢問警方均以言語搪塞，申訴人及家屬在求助無門情況下於是向辦公室陳情。

    林為洲表示，在接獲陳情的2月3日，國會辦公室轉知警政署國會組，國會組也數度與屏東縣警局溝通說明，之後，警政署國會組於2月6日自行發文給屏東縣警局，縣警局回覆，於2月7日將該案移送地檢署。

    林為洲說，經詢問過警界友人類似案件大多多久移送？經了解為2個月左右，但此案花了13個月才移送，辦公室僅想了解該案為何拖了13個月才移送？為何警政署2月6日發文屏東縣警察局的隔日2月7日，屏東縣警察局才移送？

    林為洲表示，辦公室欲召開會議，除邀警政署外，亦邀請屏東縣警察局，再者，若不刻前來，亦可請假或由警政署代為全權處理，對相關警方的片面說辭及個人臆測，深表遺憾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    首見虛擬貨幣實體交易所攬客 吸金達2億元
    2023/02/21 14:57

    首見虛擬貨幣實體交易所攬客 吸金達2億元
    柬埔寨求職詐騙再起？ 網瘋傳飛金邊班機爆滿
    2023/02/21 12:03

    柬埔寨求職詐騙再起？ 網瘋傳飛金邊班機爆滿

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    軍人當車手判緩刑 檢求撤銷駁回 院：軍紀約束
    2023/02/21 07:02

    軍人當車手判緩刑 檢求撤銷駁回 院：軍紀約束

    林為洲辦公室接獲陳情盼撤銷詐騙警示戶 屏東警︰無權處理
    2023/02/20 20:03

    林為洲辦公室接獲陳情盼撤銷詐騙警示戶 屏東警︰無權處理

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播