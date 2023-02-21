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    首頁　>　臺北市

    受託500萬買凶槍殺天道盟分會前會長 天道盟天鳴會長判15年6月

    天道盟天鳴會會長李宗漢（1號背心）被控受託以500萬買凶，槍殺天道盟濟公會所屬分會前會長林文章，高院依教唆殺人等罪判李15年6月徒刑，還可上訴。（資料照）

    天道盟天鳴會會長李宗漢（1號背心）被控受託以500萬買凶，槍殺天道盟濟公會所屬分會前會長林文章，高院依教唆殺人等罪判李15年6月徒刑，還可上訴。（資料照）

    2023/02/21 16:15

    〔記者楊國文／台北報導〕天道盟天鳴會會長李宗漢被控前年受託以500萬元買凶，教唆男子蔡易昇當槍手，蔡開槍擊斃天道盟濟公會八里分會前會長林文章，高等法院今維持一審判決，依教唆殺人等罪判李宗漢15年6月徒刑。還可上訴。

    判決指出，李宗漢受「戴戴」囑託，尋找殺人槍手，而於2021年2月17日以向被害人開槍可獲200萬元，若致死亡則提高至500萬元，教唆蔡易昇（另案判刑17年10月）殺害林文章，並獲蔡承諾後，同年4月12日下午2時，蔡易昇前往林的住處附近守候，在林自住處下樓後，朝其胸部連開2槍，導致他當場死亡。

    士林地院審理認為，李宗漢涉教唆殺人罪部份，判刑15年，另依洗錢防制法的洗錢罪判刑9月，合併訂應執行刑15年6月。

    李宗漢不服，主張他涉嫌教唆傷害罪，並指稱，一審就洗錢罪部份量刑過重，上訴高等法院請求改判。

    高院認為，審酌蔡易昇等人證詞，及解剖鑑定報告顯示子彈附入林體內的位置和方向，已可認定蔡易昇是故意殺害林，且李宗漢和蔡確有達成「殺死被害人的報酬是500萬元」的合意，李宗漢應涉犯教唆殺人罪無誤。

    高院綜合認定，李宗漢和被害人無怨仇，經受託買凶，教唆蔡易昇殺害林，動機惡劣，並造成家屬無法回復的傷痛，加上事後又隱匿犯罪所得，刻意保護幕後主謀，拒絕將其供出，惡性重大，且危害社會治安，未向被害人家屬道歉或賠償，今仍判李15年6月徒刑。

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