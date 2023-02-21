民團轟二二八兇手後代蔣萬安主持紀念活動 是台灣人恥辱

「228.0紀念行動」總召集人郭潤庭表示，在台灣還有很多人看不清楚，才讓二二八兇手子孫的蔣萬安當選台北市長，二二八兇手的後代來主持二二八紀念會是台灣人的恥辱，是非常見笑（丟臉）代誌！（記者陳鈺馥攝）

2023/02/21 16:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為悼念二二八事件76週年，台灣本土社團、人權團體2月28日上午9點半將於台北市日新國小集結，舉行第七次「228.0紀念行動」遊行。民團今日於蔡瑞月舞蹈社召開會前記者會，呼籲台灣人民一起走上街頭，思考二二八大屠殺帶給台灣的疼痛，並痛斥讓二二八兇手後代蔣萬安主持二二八紀念活動是台灣人的恥辱。

「228.0紀念行動」總召集人郭潤庭表示，中華民國政府宣稱二二八是查緝私菸、官民衝突，歷史真相是這樣嗎？1987年二二八事件過了40年後，台灣人才敢出來遊行，公開說出二二八事件，當時是鄭南榕等人勇敢站出來，第一次遊行就被警察打到頭破血流。

郭潤庭指出，二二八事件是中國軍隊屠殺台灣人，台灣人卻要非常努力，才能知道現在的行政院是當年二二八屠殺的現場，1947年的二二八事件，每300個台灣人當中，就失去1個台灣人，也要非常努力才能知道，台灣與中國是不同國家。

郭潤庭強調，在台灣還有很多人看不清楚，才讓二二八兇手子孫的蔣萬安當選台北市長，二二八兇手的後代來主持二二八紀念會是台灣人的恥辱，是非常見笑（丟臉）代誌！不要再講轉型正義，應該把中華民國在台灣的流亡體制當成最要緊的事。

她提及，民進黨政府完全執政至今，帶來經濟繁榮穩定，就算做成這樣，毫無用處的中國國民黨仍能當選。如果二二八兇手的子孫繼續當選，就是鼓勵中國再一次侵門踏戶，再一次來打台灣。正義到底在哪裡？二二八兇手至今沒有道歉，也從未被追究責任。

針對威權象徵中正紀念堂仍未轉型？郭潤庭批評，「臭頭廟」和慈湖至今依然在那邊，不要再討論中正紀念堂如何轉型，應該直接拆除再來討論那塊地要做什麼，也應該把中國國民黨踢出去台灣。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，日前二二八家屬拒絕與蔣萬安台北市長同台後，包括蔣萬安本人、游毓蘭、秦惠珠等國民黨人，還在主張轉型正義過程中最典型最保守反動的論述：忘記過去、台灣社會要向前看，甚至無恥地要求被害者要跟實施國家暴力的集團，進行和解。

施逸翔提及，在2023年此時此刻的台灣，在二二八必須走上街頭拒絕遺忘最重要的理由，乃因這個加害政權不但沒有要真誠放下他們沾染無數鮮血的國家暴力政權，甚至當前正在親密地靠攏另一個同樣嚴重違反人權、鎮壓西藏、香港、並對新疆維吾爾人進行種族滅絕的中國政權。

施逸翔說，對於當前台灣的內外相逼的處境，228.0的行動就顯得具有重要的歷史意義。在自由與專制，民主與威權對抗的態勢，70多年來，台灣人流汗流血的奮鬥，好不容易有今日自由民主的成就，但歷史捉弄人，這樣的奮鬥挑戰重重。

他直指，必須警惕內部有威權利益繼承者，要我們忘了過去，走向未來，是繼續剝奪台灣人歷史解釋權的另一種228。為此應該體認，二二八屠殺事件的平反，要有徹底的正義，明確地有法務性的轉型、定罪加害者、移除一切威權表徵，以告慰受害者，撫平台灣歷史傷痕。

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