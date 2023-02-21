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    郭台銘批缺蛋 民進黨團：養雞不像iPhone生產線

    立法院民進黨團今舉行記者會，鄭運鵬表示，這次雞蛋短缺問題，有一些是不可抗力事項，包括有禽流感問題。（記者羅沛德攝）

    立法院民進黨團今舉行記者會，鄭運鵬表示，這次雞蛋短缺問題，有一些是不可抗力事項，包括有禽流感問題。（記者羅沛德攝）

    2023/02/21 15:42

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對缺蛋及蛋價上漲問題，有意投入總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘今（21）日在臉書批評政府尚未找到有效的調控作為。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，政府會盡量做到調配甚至專案進口，尊重郭台銘的說法；但養雞的畜牧業不像iPhone生產線，在無塵環境下生產，仍有天氣、禽流感等不可控條件。

    郭台銘今於臉書發文指出，根據農委會最新資訊顯示，能夠緩解蛋荒的時間點，從2月底再次展延到3月中旬，可見目前政府尚未找到有效的調控作為；民進黨政府早就透過各種宣傳機器，做了許多大內宣，希望能夠取得社會的諒解等。

    對此，鄭運鵬今於立院民進黨團記者會上表示，這次雞蛋短缺問題，有一些是不可抗力事項，包括有禽流感問題，以及過年前到現在天氣特別寒冷，雞因此不會生蛋，再來就是有一些季節性調配等綜合因素。

    鄭運鵬說明，養雞的畜牧業不像iPhone生產線，在無塵環境下生產，仍然有天氣、禽流感等不可控條件，行政院也要求農委會推動雞農使用現代化設備，隔絕禽流感感染等。

    鄭運鵬指出，郭台銘有其企業家精神，但政府會盡量做到調配甚至專案進口，但有時價格起伏仍有市場機制存在，也不能讓畜牧業、雞農無利可賺，政府要照顧雞農、兼顧消費者，滿足不同條件，因此尊重郭台銘的說法，但有些事情郭台銘可能不是那麼了解。

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