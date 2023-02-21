疫後特別條例三讀 邱臣遠︰未見政策持續性 為明年大選「大撒幣」

立院民眾黨團總召邱臣遠批評，本次特別條例審查過程中，政院提出包山包海的補助項目，質疑是為了明年大選的「大撒幣政策」。（邱臣遠國會辦公室提供）

2023/02/21 15:37

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院院會今（20）日三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，將規模3800億元的特別預算，分配於普發現金、挹注勞健保及台電虧損、減輕學貸負擔、振興藝文產業等十大面向。立院民眾黨團總召邱臣遠批評，本次特別條例審查過程中，政院提出包山包海的補助項目，像是「成年禮」、「補貼就學貸款」等，都是原本公務預算就應持續編列的計畫項目，現在卻用臨時性財源編列，看不到政策持續性，質疑是為了明年大選的「大撒幣政策」。

邱臣遠表示，這次特別條例審查過程，行政院提出包山包海的補助項目，包括「補貼台電500億元」、「交通月票補助」、「租金補貼」，與「購屋貸款補助」等，民進黨更是未經朝野討論程序再加碼「成年禮」、「補貼就學貸款」，這些都是原本公務預算就應持續編列的計畫項目，現在卻用臨時性財源編列，看不到政策持續性，明顯是為了應付明年大選的「政策買票」的大撒幣政策。

邱臣遠也強調，他與民眾黨主張針對稅收超徵款的運用，應遵守財政紀律，優先弭平債務及減少潛藏，因此他們認為，勞健保撥補非常重要，這次健保補助200億元與勞保補助300億元，仍遠遠不足，其次，民眾黨支持全民經濟成果共享還稅於民，與其讓政府包山包海的大撒幣、亂花錢，還不如把錢還給人民。

邱臣遠認為，這次特別條例有兩大重點，分別為履行世代正義與分享合理經濟果實，還給年輕人一個公道，呼籲特別預算應儘快送到立院完成審查，讓全民分享經濟果實，領到現金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法