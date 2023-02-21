北榮防疫獎金遭疑黑箱亂發 院長發內部信895字曝光

北榮遭爆料亂發防疫獎金。（資料照，記者林惠琴攝）

2023/02/21 13:18

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總遭爆防疫獎金分配不公，部分實際在第一線抗疫的住院醫師沒領到，反倒是從事文書作業的行政人員領到高達12萬元獎金。對此，台北榮總院長陳威明今日發信給院內同仁指出，神經外科有幾位同仁因主管及行政同仁一時疏忽，未能提報正確有功人員名單給院方，因此沒有拿到獎金，深感遺憾，但已啟動調查，政風單位有完整報告，神外獎金會重新調整分配，不會有任何同仁權益受到損害。

向媒體爆料者指出，神經醫學中心神經外科發放的防疫獎金清冊顯示，共發放36人，包括住院醫師12位、護理師17位、醫事檢驗師5位，並有醫管、行政人員，分別以協助「部辦公室各項行政工作」、「申請健保項目等各項事宜」名義領取129.23的獎勵點數，高於住院醫師的128點，領到的獎金就較高，並有3名住院醫師發現自己被排除在領取獎勵金行列之外，引發反彈。

對此，台北榮總指出，院方對防疫獎金發放一向嚴格審慎，但因科系眾多、員工數千人，情況複雜，已要求各單位作業更為謹慎。事實上許多主管都自動放棄領取防疫獎金，將獎金全數分給各科部防疫有功人員。對於神經醫學中心作業疏漏個案，院方已啟動行政調查深入瞭解，嚴格要求依防疫獎金發放規定公平處理，若有行政流程瑕疵也會一併檢討改進。

陳威明今日也發信給同仁如下：

「各位親愛的同仁好！

看到這則媒體的報導，威明深感遺憾和難過！感謝這三年多來大家上下團結一心度過了疫情最艱困的時刻，無私參與國家重大的防疫任務，守護民眾的健康，展現出卓越的貢獻！

政府發給防疫獎金鼓勵大家，這是一個德政．也激勵第一線同仁的士氣，為了讓基層的同仁可以分到更多的獎勵，院長、所有副院長及諸多主管縱使親赴前線，也放棄支領任何防疫獎金，台北榮總包括外包及研究助理總共9000多人，還不算七家分院及共管的金門和關渡醫院．台北榮總防疫的成功是所有人共同努力的結果，不只是鎮守專責病房和急診部同仁的功勞而已，外包人員、班長，大門口的警衛、行政人員等也都貢獻卓著，因為他們除了默默守護醫院的安全、清潔、行政順????，很多同仁也支援京元電子、北市三大市場、防疫旅館、自由廣場等重要國家任務。此外，各臨床科部當然也居功甚偉，他們全力照顧急、重、難、罕的病人，讓我們的醫療量能沒有任何減損，在疫情期間繼續守護民眾的健康，盡到國家級醫學中心龍頭醫院之一的責任。

由於基層的職系眾多、角色不一，獎金發放的規定或許會受到一些規範的限制，院方還是一本依法行政，授權各單位的主管依公平原則予以同仁獎勵，讓同仁在農曆春節之前得到一些實質的鼓勵，也看到無數同仁臉上的笑容，也收到來自同仁家人的感謝。在院區巡視的時候，遇到幾位辛苦的外包清潔人員和保全人員，他們握著我的手，眼眶泛著淚水謝謝院方給他們實質的照顧，威明萬分感謝所有層級的同仁給醫院和民眾的無私奉獻。

神經外科有幾位同仁因主管及行政同仁一時疏忽，未能提報正確有功人員名單給院方，因此沒有拿到獎金，威明深感遺憾，得知此事之後立刻啟動調查，政風單位已有完整的報告，神經外科獎金會重新調整分配，也不會有任何同仁的權益受到損害，希望大家團結一心、繼續努力，您的汗水絕對不會白流！威明上任一年多來，每天朝著上任的承諾「五好」前進，營造好的工作氛圍和環境，反對任何職場霸凌，醫院溝通的管道是暢通的，各位同仁在同一個屋簷下工作是一種緣分，請大家珍惜，不必要的內鬥、攻擊、爆料只會破壞和諧，讓您工作不愉快，影響自己身心健康！人生之路無限寬廣，希望大家過得開心、過得快樂！

院長 威明敬上

Feb. 21 2023」

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