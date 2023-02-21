新台灣智庫民調 蔡總統滿意度53.4％

新台灣國策智庫民調顯示，53.4%民眾滿意蔡英文總統上任以來的表現。圖為蔡英文日前出席「女力拉美加論壇」開幕典禮致詞。（資料照）

2023/02/21 13:20

〔記者陳昀／台北報導〕凱達格蘭基金會組成的新台灣國策智庫今公布2024選舉民調，在總統及行政院長滿意度方面，有53.4%民眾滿意蔡總統上任後表現，新任閣揆陳建仁滿意度為48.8%，前行政院長蘇貞昌滿意度也有51.1%。

在政黨傾向方面，34.7%支持民進黨、24.1%國民黨、15%台灣民眾黨、5.6%時代力量、3.8%台灣基進，另有7.4%不偏任何黨、9.1%未表態。

民調顯示，53.4%民眾滿意蔡英文總統上任以來的表現、36.8%不滿意，9.8%無明確意見。滿意高的民眾以戶籍地在雲嘉南、教育程度小學及以下者為最多；不滿意者以桃竹苗、大學以上學歷為主；從政黨傾向分析，民進黨、時代力量、台灣基進支持者偏向滿意。

新任閣揆陳建仁的滿意度則有48.8%、不滿意21.5%、29.7%無明確意見，滿意者以雲嘉南、40歲以上、國中學歷者為主；不滿意者以桃竹苗、20至39歲、高中職學歷為主，政黨傾向來看，只有國民黨支持者不滿意陳建仁表現大於滿意者。

前行政院長蘇貞昌的滿意度有51.1%、不滿意42.1%、6.8%無明確意見，滿意者以雲嘉南、40歲以上、國中學歷者為主；不滿意者以中彰投、20至39歲、打學以上學歷為主，政黨傾向來看，國民黨、民眾黨支持者不滿意蘇貞昌表現大於滿意者。

這項民調是由趨勢民調公司執行，於2月13至15日晚間進行，以市內電話訪問22縣市1093位年滿20歲的民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.96%，調查對受訪者的戶籍地、性別與年齡、教育程度加權。

新台灣國策智庫民調顯示，53.4%民眾滿意蔡英文總統上任以來的表現、36.8%不滿意，9.8%無明確意見。（新台灣國策智庫提供）

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