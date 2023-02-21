性騷擾男學員記2過 國防大學男中校教師提告請求撤銷被駁回

國防大學男中校教師因性騷男學員被記過2次，男中校雖提告請求撤銷，但北高行認為依陸海空軍懲罰法，他不得提起行政訴訟，裁定駁回。（資料照）

2023/02/21 13:16

〔記者溫于德／台北報導〕3年前國防大學一名男中校教師指導男學員撰寫論文，事後被申訴性騷擾，校方對男中校記過2次，男中校雖提告請求撤銷，但台北高等行政法院認為，校方記過是為了嚴明軍隊內男女互動分際、維繫部隊紀律，而行使懲罰權，依陸海空軍懲罰法，他不得提起行政訴訟，裁定駁回。可抗告。

裁定指，這名國防大學男中校教師因擔任研究所男學員的論文指導教授，2020年被男學員提出性騷擾申訴，經國防大學組成性別平等教育委員會並召開性平會後決議性騷擾成立，建議記過2次，校方依建議辦理。男中校不服，訴願被駁後提起行政訴訟。

北高行指出，懲罰法中規定的軍官懲罰種類包括：「一、撤職；二、降階；三、降級；四、記過；五、罰薪；六、申誡；七、檢束」，懲罰法也明文：「對撤職、降階、降級、罰薪及悔過之處分，如有不服，得依法提起訴願、行政訴訟。」

北高行認為，立法者為了保障軍官權益，已參照司法院釋字第403號解釋意旨，按懲罰法種類就干預軍官權益程度的輕、重之別，明訂不同救濟程序，其中「記過」（包括記過與記大過）不在提起訴願、行政訴訟之列。

而立法者之所以有如此規定，是因為考量軍人的職務性質與一般公務人員不同，且軍人尤其重視服從軍令以及維護軍紀，倘若對於軍人的懲罰不分輕重，一律允許提起訴訟救濟，會影響貫徹軍令及維持軍紀，有礙行使軍事統帥權。

北高行強調，既然立法者已針對軍人職務特性，就懲罰種類列出救濟途徑，法院自應尊重，以符合權力分立原則。

北高行最後提到，國防大學對男中校記教師記過2次，是為了嚴明軍隊內男女互動分際、維繫部隊紀律，而行使懲罰權，依懲罰法規定，他不得提起訴訟，裁定駁回。

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