台北市搜救隊領獎最萌亮點 新科最高級搜救犬「Hugo」開心領賞

台北市長蔣萬安於市政會議頒獎表揚臺北市搜救隊，會中並與執行土耳其震災國際人道救援任務團隊與救難犬Hugo一同合影，會後救難隊並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2023/02/21 13:10

〔記者鄭名翔／台北報導〕土耳其發生百年強震，台北市搜救隊第一時間前往馳援，除人員外也包括5隻搜救犬，成功完成任務後載譽歸國，台北市長蔣萬安今接見並頒獎，也特別贈送小玩具給搜救犬「Hugo」，活潑的Hugo現場開心大玩，融化在場所有人。台北市搜救隊指出，Hugo近期順利通過高級測驗，正式成為「台北市高級搜救犬」。

蔣萬安今日於市政會議中頒發搜救隊救災獎勵金，活潑的Hugo一個箭步跳上講台，從蔣萬安手中接過玩具，可愛又聽話的模樣令嚴肅會議場合充滿歡笑。

搜救隊領犬員葉秉叡表示，因是首次參與大型救災，期待Hugo能夠快速找到生還者，第一時間便先進入災區救災，但前兩天都敢挫折、壓力很大，所幸後來其他隊員陸續救出生還者，也讓心情較為平復。

而結束土耳其救災任務後的Hugo，返台後又立即參加國際搜救犬認證測試，葉秉叡說，原擔心Hugo狀態沒調整到最好，尤其考試過程因無法立即給予獎勵，對犬隻訓練會有反效果，但還好Hugo非常爭氣，順利通過測驗，如今正式成為「台北市高級搜救犬」。

台北市搜救隊指揮官林清文補充，災區第一時間搜索救援主要是靠搜救犬確認災點有無生還者，因為犬隻嗅覺靈敏，短時間內可聞到生還者氣味，其餘救援人員才能夠針對受困者位置進行破壞及生命探測，進而成功救出生還者，因此搜救犬角色非常重要。

台北市長蔣萬安於市政會議頒獎表揚臺北市搜救隊，會中並與執行土耳其震災國際人道救援任務團隊與救難犬Hugo一同合影。（記者田裕華攝）

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