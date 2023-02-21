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    朱立倫會見美國聯邦眾議員參訪團 談兩岸關係與國防議題

    國民黨主席朱立倫昨日會見美國聯邦眾議員參訪團，談兩岸關係與國防議題。（國民黨提供）

    國民黨主席朱立倫昨日會見美國聯邦眾議員參訪團，談兩岸關係與國防議題。（國民黨提供）

    2023/02/21 12:58

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨主席朱立倫昨日傍晚在該黨智庫接見美國聯邦眾議員康納（Rep. Ro Khanna, D-CA）、歐清傑（Rep. Jake Auchincloss, D-MA）、傑克森（Rep. Jonathan Jackson, D-IL）及幕僚團隊，雙方就兩岸關係與台灣國防議題深度交換意見。

    朱立倫表示，國民黨主張兼顧「國防」（Defense） 與「對話」（Dialogue） 並行的「2D戰略」，並堅信這是對台灣、兩岸以及區域和平與穩定的最佳解方，他也強調，強化自身國防及自主防衛力量的同時，維持、促進兩岸之間的溝通管道，才能真正降低風險、減少衝突發生的可能。

    此外，雙方也論及我國國防及兵役改革、台美關係以及能源發展等相關議題，朱立倫感謝美方長期以來對我國的支持與友誼，並期許未來一同為區域和平與穩定而努力。

    國民黨指出，本次訪賓包含康納眾議員（Rep. Ro Khanna, D-CA）、歐清傑眾議員（Rep. Jake Auchincloss, D-MA）、傑克森眾議員（Rep. Jonathan Jackson, D-IL）、Geo Saba（聯邦眾議員Ro Khanna幕僚長）、Reed Kearins（聯邦眾議員 Tony Gonzales立法主任）、Merrilee Rogers（聯邦眾議員Jake Auchincloss立法幕僚）。

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