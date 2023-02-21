土耳其震災救出2受困者 北市搜救隊謙稱：深感榮幸

台北市長蔣萬安於市政會議頒獎表揚臺北市搜救隊，會中並與執行土耳其震災國際人道救援任務團隊與救難犬Hugo一同合影。（記者田裕華攝）

2023/02/21 12:36

〔記者鄭名翔／台北報導〕土耳其發生強震、災情慘重，台北市搜救隊第一時間趕赴馳援，耗時超過100小時、救出2名生還者，令台北市長蔣萬安大讚是「台北的驕傲」；搜救隊員們也分享救援過程遭遇低溫、交通中斷、定位不清等艱鉅考驗，但直到成功救出生還者時，全體隊員都深感振奮，非常榮幸能將生命從侷限、危險、陰暗空間內救出。

蔣萬安今於市政會議上表揚「台北市搜救隊執行土耳其震災國際人道救援任務」，並對全體搜救隊員表達最高敬意與感謝，在超過100小時搜救過程中救援出2名受困者，令全世界都深感振奮，足堪為「台北的驕傲」。

台北市搜救隊指揮官林清文表示，當地嚴寒，不僅恐使受困者失溫，也增加搜救困難，且又遭遇交通運輸問題，導致裝備器材延誤抵達，還得在結冰路面夜間行車8到10小時才能進到重災區，沿途許多路面橫斷、邊坡落石情況，光是前進災區路途就十分驚險。

林清文指出，抵達災區時即遇到許多災民求援，隊員們隨著災民四處奔走，每日搜索點超過2、30處，災情大幅超出預期，對步行數公里救災的隊員體力更是不小負擔，且身處災區、對環境陌生，得透過GPS才能安全返抵行動基地，過程困難重重。

成功找到生還者的搜救隊員翁祥峰分享道，發現疑似生還者跡象是對搜救隊最大鼓舞，現場立即給予聲音訊號，並持續掌握受困者回應，但現場救災作業環境惡劣，在挖掘土石的同時，還得精準定位受困者狀況，雙方又有語言隔閡，歷時10多小時的救災行動，心情也隨之震盪起伏。

搜救隊員黃立緯則提到，在災區內搶救危險性極大，尤其原本一個場域可容納2到3名救援者空間，但幾小時後因空間位移，內部空間狹小到只能容納一人，不僅增添救援難度，且也處處身處重重危機之中。

翁祥峰説，靠著當地家屬、警政單位每半小時呼喊，得到受困者回應時，都是給予搜救隊員莫大鼓舞，尤其距離越來越近，透過儀器確實掌握受困者位置時，全隊都非常亢奮，最後在脫困過程中也謹慎在狹小空間內將患者平穩移出，避免二次受傷，對於能把一條生命從侷限、危險、陰暗空間內救出，感到非常榮幸。

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